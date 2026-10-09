Guvernul României a salutat vineri, 9 octombrie, aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall. Executivul consideră acest lucru un pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro

Administratorul judiciar CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România, a anunțat finalizarea procedurii de vânzare prin licitație a activelor Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia. Câștigătorul procedurii este compania Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a gigantului german din industria de apărare, la un preț de 138.034.320,47 euro, fără TVA.

„Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia. În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie”, se arată într-un comunicat emis de Guvernul României.

Importanță deosebită pentru securitatea României la Marea Neagră

Guvernul României consideră că relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă „o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră”.

„Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO. Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național”, potrivit sursei citate.

Astfel, după o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile vor schimba activitatea la Șantierul Naval Mangalia.