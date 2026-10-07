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Schmitz Cargobull construiește la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est: investiție de 25.000.000 de euro și 200 de locuri de muncă

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Schmitz Cargobull construiește la Oradea o fabrică de 25 de milioane de euro
Interiorul unei fabrici industriale unde este asamblat șasiul unei remorci pentru camioane Schmitz Cargobull, suspendat pe o linie de producție automatizată în prezența muncitorilor. Sursa foto: Facebook / Schmitz Cargobull Türkiye
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Grupul german Schmitz Cargobull va construi la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est, în urma unei investiții de minimum 25 de milioane de euro. Noua unitate de producție va fi amenajată pe un teren de 11,75 de hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV și va crea cel puțin 200 de locuri de muncă, relatează Proft.ro.

Cuprins:

Schmitz Cargobull, investiție de 25 de milioane de euro la Oradea

Grupul german Schmitz Cargobull va construi la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est, în urma unei investiții de minimum 25 de milioane de euro. Noua unitate de producție va fi amenajată pe un teren de 11,75 de hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV și va crea cel puțin 200 de locuri de muncă.

Consiliul Local Oradea a aprobat, în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate online, vânzarea către Schmitz Cargobull a unei suprafețe de 11,75 de hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV. Terenul va fi vândut pentru 3,76 de milioane de euro, fără TVA. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate, cu voturile reprezentanților PNL, UDMR, PSD și AUR.

„Urgența acestei ședințe a fost dată în special de acest material, pentru că mâine va avea loc semnarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului între colegii noștri de la ADLO (Agenția de Dezvoltare Locală Oradea) și reprezentanții Schmitz Cargobull”, a declarat primarul Florin Birta în cadrul ședinței online.

Compania, care a purtat negocieri prelungite cu municipalitatea orădeană, va construi pe terenul din zona Căii Sântandreiului o fabrică destinată producției de subansamble de șasiu pentru semiremorci și asamblării de vehicule complete.

Fabrica va avea 23.500 de metri pătrați

Pe amplasamentul din Parcul Industrial IV, Schmitz Cargobull va ridica o hală de producție cu o suprafață de aproximativ 23.500 de metri pătrați. Investiția asumată de companie este de minimum 25 de milioane de euro și presupune crearea a cel puțin 200 de locuri de muncă.

„Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat”, a precizat Florin Birta. Potrivit primarului, proiectul Schmitz Cargobull reprezintă cea mai mare investiție industrială atrasă de Oradea în 2026.

„Va fi, cu siguranță, cea mai mare investiție din Parcul Industrial IV. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici”, a spus Birta pentru Bihoreanul.

Construcția ar putea începe în vara lui 2027

Lucrările la noua fabrică ar putea începe în vara anului 2027, iar producția este programată pentru 2028. Calendarul proiectului depinde, între altele, de pregătirea amplasamentului, traversat în prezent de două linii electrice de înaltă tensiune.

Una dintre acestea, care afectează cel mai mult viitoarea fabrică, urmează să fie relocată. Procedura de licitație pentru lucrări a fost deja demarată de ADLO.

„Relocarea uneia dintre linii, care este cea mai importantă și îi afectează cel mai mult, este deja în procedură de licitație demarată de ADLO. Luna aceasta ar trebui încheiat contractul și undeva la finalul anului să înceapă lucrările. Investitorul va face între timp proiectarea fabricii pentru ca anul viitor să poată începe construcția efectivă”, a declarat primarul Florin Birta.

Costurile pentru relocarea liniei de înaltă tensiune sunt estimate la aproximativ 10 milioane de lei și vor fi suportate de municipalitate.

Cea de-a doua linie electrică va fi relocată în cadrul proiectului parcului de specializare inteligentă, finanțat din fonduri europene. Primăria Oradea își va asuma, separat, amenajarea accesului și aducerea utilităților până la limita parcelei.

Schmitz Cargobull produce deja la Oradea

Investiția în noua fabrică vine după deschiderea, în ianuarie 2026, a unui centru de producție într-o hală închiriată, cu o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pentru această unitate, Schmitz Cargobull a investit până acum peste 3 milioane de euro, ceea ce permite fabricarea a 16 vehicule pe zi, respectiv aproximativ 4.000 de vehicule pe an.

În prezent sunt produse remorci cu prelată, iar din al doilea trimestru vor fi adăugate și basculante pentru construcții. Aproximativ 1.000 dintre unitățile produse anual vor fi basculante destinate sectorului construcțiilor. Capacitatea maximă anuală a fabricii este de 4.000 de semiremorci cu prelată și basculante pentru transportul materialelor de construcții.

România a concurat cu Ungaria și Slovacia

Pentru alegerea locației noii fabrici, România a concurat în principal cu Ungaria și Slovacia, potrivit datelor prezentate anterior de Profit.ro.

Printre argumentele pentru alegerea României s-a numărat evoluția vânzărilor Schmitz Cargobull. România a fost una dintre puținele piețe europene în care vânzările companiei au crescut în 2025 față de 2024. Compania a luat în calcul și calitatea angajaților. „Completăm astfel o lacună strategică în rețeaua noastră internațională de producție și ne consolidăm proximitatea față de companiile de transport din Europa Centrală. Obiectivul nostru este să le oferim sprijin cu soluții de transport fiabile și inovatoare, care creează o valoare adăugată durabilă și concretă”, a declarat Andreas Schmitz, CEO al Schmitz Cargobull AG.

În prezent, gama de produse fabricată la Oradea este similară celei realizate în celelalte fabrici Schmitz Cargobull din Europa. Pe termen lung, compania intenționează să extindă producția din România, astfel încât să nu mai fie necesară achiziționarea tuturor componentelor din alte țări, metodă care crește costurile.

În perspectivă, anumite piese ar urma să fie produse la Oradea sau cel puțin mai aproape de fabrică, împreună cu furnizori din România, Ungaria, Slovacia sau Polonia.

Schmitz Cargobull are afaceri de peste două miliarde de euro

Schmitz Cargobull AG este cel mai mare producător european de semiremorci, remorci și suprastructuri pentru vehicule comerciale, cu sediul în Horstmar, Germania. Compania a fost fondată în 1892 ca un mic atelier de fierărie și s-a transformat treptat în liderul pieței, având astăzi o cifră de afaceri de peste 2,1 miliarde de euro și aproximativ 6.400 de angajați.

Produsele Schmitz Cargobull includ semiremorci frigorifice (reefer), semiremorci cu prelate (curtainsider), containere interschimbabile, remorci basculante și unități de răcire transport, fiind utilizate pe scară largă în logistică, transport alimentar și distribuție de mărfuri generale. Compania operează 10 fabrici în Germania, Lituania, Spania, Marea Britanie, Turcia și România, plus 39 de filiale de vânzări și peste 1.700 de ateliere autorizate în toată Europa.

Rămasă o companie de familie deținută de familiile Schmitz și Hoffmann, Schmitz Cargobull deține aproximativ 25% din cota de piață europeană și este recunoscută pentru inovații tehnologice precum sistemul de telematică Trailer-Telematics, tehnologia FERROPLAST pentru pereți laterali și soluții de eficiență energetică.

În ultimul an fiscal, Schmitz Cargobull a înregistrat afaceri de 2,16 miliarde de euro și o producție de peste 57.000 de vehicule.

La nivel global, grupul are peste 6.500 de angajați. În România, unde compania a efectuat servicii de distribuție, Schmitz Cargobull a avut în 2024 o cifră de afaceri de 327,8 milioane de lei și un profit net de două milioane de lei, cu 32 de angajați.

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Tags: Stiri Oradea
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