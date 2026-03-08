România a fost preferată în detrimentul Ungariei și Slovaciei, datorită creșterii vânzărilor Schmitz Cargobull pe piața locală în 2025, comparativ cu 2024, precum și a calității forței de muncă. România se numără printre puținele piețe europene unde vânzările noastre au crescut.

Momentan, fabrica produce remorci cu prelată, urmând ca, din al doilea trimestru al anului, să înceapă și fabricarea de basculante. Obiectivul pe termen lung este extinderea operațiunilor pentru a reduce dependența de componente importate, ceea ce ar contribui la scăderea costurilor.

În acest sens, compania își propune să colaboreze și cu furnizori din România și țările vecine, precum Ungaria, Slovacia sau Polonia.

Hala de producție, amplasată într-un spațiu închiriat, are o capacitate de 16 vehicule pe zi, adică aproximativ 4.000 pe an. Din acestea, 1.000 vor fi basculante destinate sectorului construcțiilor. În perspectivă, inginerii din Oradea vor adapta produsele la cerințele pieței locale sau vor dezvolta modele noi, specifice.

Schmitz Cargobull, lider european în producția de vehicule destinate transportului de mărfuri, a înregistrat în ultimul an fiscal afaceri de 2,16 miliarde de euro și o producție de peste 57.000 de vehicule la nivel global. Compania are peste 6.500 de angajați în întreaga lume.

În România, aceasta a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 327,8 milioane de lei, cu un profit net de 2 milioane de lei și 32 de angajați.

