Se schimbă regulile de acces pentru trenurile de marfă în Portul Constanța

Ministerul Transporturilor schimbă regulile privind accesul trenurilor de marfă în Portul Constanța. Se introduce o aplicație informatică și se scurtează timpul pentru eliberarea permiselor de intrare pentru a evita blocajele feroviare.

Reguli mai stricte pentru trenurile de marfă în Portul Constanța

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a pus în consultare publică un proiect de ordin destinat modificării „Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc Portul Constanța”. Măsura vine ca răspuns la problemele repetate de trafic și la aglomerările create pe calea ferată în drumul spre porturile maritime Constanța.

Proiectul de ordin urmărește să limiteze intrarea în Portul Constanța a trenurilor de marfă neprogramate înaintea celor care au deja un loc stabilit în planificare.

„Se limitează spre zero posibilitatea intrării în Portul Constanța a unui tren de marfă neprogramat înaintea altuia programat. Ce înseamnă asta? Disciplină prin programare în avans, de la nava din port, la manevrarea trenurilor în port, la traversarea prin România a căii ferate, până la punctul de încărcare a mărfii, oriunde în România”, a precizat, sâmbătă, Miruță, pe Facebook.

Proiectul prevede diferențierea responsabilităților în funcție de cauzele întârzierilor.

„Dacă trenul programat, așa cum s-a stabilit în urma înțelegerii dintre client și operatorul naval, nu ajunge în port la ora programată din cauza CFR, nici operatorul feroviar, nici cel portuar nu sunt sancționați și își pot vedea de business, luând alt tren peste rând din coada deja programată”, a mai precizat Miruță.

El mai spune că „dacă trenul nu ajunge din cauza operatorului feroviar, operatorul naval nu este sancționat, însă cel feroviar, da”.

Dar dacă există oricare alte motive, „de genul unui telefon prin care se cere să intre înainte un tren prieten, nu se mai poate. Se pierde și rândul la încărcare, se plătesc și penalități mai mari”, a mai adăugat ministrul Transporturilor.

El susține că în jocul bursier al mărfurilor, „vagoanele ajunseseră depozite pe roți”.

„Unele erau programate, sosite în zona de intrare în port, dar erau ținute acolo fiindcă unele nave, pe baza unor diverse înțelegeri, preluau trenuri peste rând, în fața celor chemate înainte și deja ajunse acolo”, a precizat Radu Miruță.

Se introduce o aplicație pentru a stopa blocajele feroviare

Principala cauză a blocajelor o reprezintă lipsa de sincronizare între ritmul de sosire a garniturilor feroviare și capacitatea efectivă de operare sau descărcare a operatorilor portuari. Mărfurile sosite pe cale ferată se suprapun adesea cu cele aduse pe cale rutieră sau pe apă, prin barje, generând timpi mari de așteptare.

În configurația curentă, pe aceleași fronturi și dane de operare lucrează mai mulți operatori de transport feroviar și operatori portuari între care nu există întotdeauna contracte directe, ci doar raporturi comerciale cu diferiți intermediari sau beneficiari ai mărfurilor. În absența unei coordonări strânse, zeci de trenuri fără posibilitate imediată de descărcare rămân blocate în stațiile de pe traseu și în cele din zona Portului Constanța, afectând capacitatea întregii rețele feroviare.

Pentru remedierea acestor sincope, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, împreună cu Administrația Porturilor Maritime Constanța și operatorii economici din sector, a pus la punct o aplicație informatică specializată destinată programării și coordonării circulației trenurilor de marfă către port.

„Prin acest mecanism se urmărește asigurarea unei corelări directe între programarea circulației trenurilor și capacitatea reală de operare disponibilă în port, în scopul evitării programării și expedierii trenurilor pentru care nu există, la momentul respectiv, posibilități efective de operare”, se arată în document.