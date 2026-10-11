Odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, mulți cetățeni din Europa au fost tentați să creadă că riscul de secetă a trecut. Cu toate acestea, furnizorii de apă și autoritățile locale din Elveția și Germania trag un semnal de alarmă: consecințele verii extrem de secetoase se resimt cu o forță uriașă în pământ, iar nivelul apelor subterane a ajuns la cote alarmant de scăzute, conform HNA.

Un oraș din Elveția a rămas fără apă: amenzi de peste 2.000 de euro

Pentru că nu a plouat de ceva vreme, mai multe municipalități din Europa au adoptat măsuri drastice și aplică amenzi usturătoare pentru a proteja rezervele de apă destinate consumului populației.

În orașul Mellingen, din Elveția, din cantonul Aargau, rezervele locale de apă potabilă au înregistrat un colaps istoric. În februarie 2026, localitatea reușea să își acopere 84% din necesarul de apă din surse proprii, acum procentul a scăzut la doar 25%.

În prezent, trei sferturi din cantitatea de apă necesară este cumpărată de la orașul vecin Baden, ale cărui rețele au ajuns, la rândul lor, aproape de capacitatea maximă.

Din această cauză, administrația din Mellingen a aprobat o ordonanță de urgență care prevede amenzi de până la 2.000 de franci elvețieni (aproximativ 2.146 de euro) pentru cei care risipesc apa.

Mai exact, asta înseamnă că oamenii nu au voie să ude gazonul cu aspersoare, să umple piscinele private, să spele curțile și trotuarele sau să curețe mașinile folosind furtunul sau aparatele cu presiune.

Chiar și fântânile publice din localitate au fost oprite complet, singura excepție permisă fiind udarea țintită a culturilor din grădină cu stropitoarea.

Roger Knöpfel, responsabilul cu fântânile din localitate, avertizează populația să nu cadă în capcana falsului sentiment de siguranță creat de primele ploi de toamnă.

Pânza freatică adâncă are nevoie de până la trei luni de precipitații constante pentru a se reface complet, iar reluarea udării nechibzuite de îndată ce iarba înverzește poate duce la oprirea totală a furnizării apei la robinet, spune acesta.

Restricții extinse în Germania până la sfârșitul lunii noiembrie

Deciziile drastice din Elveția nu reprezintă un caz izolat, ci reflectă un fenomen extins în mai multe regiuni din Germania.

Numeroase districte germane au decis să prelungească restricțiile privind prelevarea apei din râuri, pârâuri și lacuri până la finalul toamnei.

În districtul Zollernalb din Baden-Württemberg, interdicțiile de extragere a apei au fost prelungite prin ordonanță până la 30 noiembrie 2026.

Măsuri similare de limitare a irigațiilor și a pompării din cursurile de apă naturale rămân în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie în Stuttgart, Heilbronn și în regiunea Göttingen din Saxonia Inferioară.

În timpul verii, între 14 iulie și 1 august 2026, locuitorii din München n-au avut voie să-și spele mașinile acasă: riscau o amendă de până la 50.000 de euro.

Experții în mediu subliniază că schimbările climatice impun o adaptare a comportamentului de consum pe tot parcursul anului.