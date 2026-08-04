Rinul a ajuns la un nivel istoric de scăzut

În timp ce sudul Europei se confruntă cu incendii de vegetație, Germania are propriile probleme provocate de valul de căldură și lipsa precipitațiilor. În apropierea graniței cu Olanda, în landul Renania de Nord-Westfalia, nivelul Rinului a ajuns la valori record de scăzute.

Luni seara, apa măsura doar 66 de centimetri, cu un centimetru mai puțin decât în ziua precedentă, când fusese deja stabilit un record negativ.

Situația provoacă îngrijorare în sectorul transportului naval. Navele pot continua să circule, însă doar cu încărcături reduse, potrivit Federației Germane a Transportului Fluvial.

Navele continuă să opereze „atât timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere fizic și sigur”, a declarat Fabian Spiess, director adjunct al Federației Germane a Transportului Fluvial, pentru postul ZDF.

Principalele temeri sunt legate de luna august. Dacă nu vor apărea suficiente precipitații, companii de transport fluvial precum HGK Shipping, care operează aproximativ 300 de nave, ar putea fi nevoite să își reducă activitatea sau chiar să o oprească.

Economistul Thilo Schaefer, de la Institutul Economiei Germane, consideră situația „gravă”. „Rinul este o arteră crucială pentru transportul de mărfuri în Germania”, a declarat acesta pentru ZDF.

Autoritățile cer măsuri urgente

Guvernul landului Renania de Nord-Westfalia solicită intervenții rapide pentru limitarea efectelor secetei.

Ministrul Transporturilor, Oliver Krischer, membru al partidului Verzilor, a cerut crearea unei echipe naționale de intervenție pentru găsirea unor soluții privind îmbunătățirea situației transportului.

El a precizat că dorește colaborarea cu celelalte landuri germane.

Seceta durează de săptămâni întregi

Germania se confruntă de mai multe săptămâni cu o perioadă extrem de uscată, provocată de temperaturile ridicate și de cantitățile insuficiente de precipitații.

Problemele nu afectează doar Rinul. Și fluviile Elba și Dunărea au niveluri scăzute, iar numeroase zone rurale se confruntă cu lipsa apei.

În landul Saxonia Inferioară, seceta este de asemenea severă. În unele localități, atât agricultorii, cât și populația nu mai au voie să extragă apă din sursele publice. Măsura înseamnă că oamenii nu își mai pot umple piscinele și trebuie să găsească metode alternative pentru udarea plantelor.

München impune restricții privind consumul de apă

Cei aproximativ 1,6 milioane de locuitori ai orașului München sunt obligați de mai mult timp să folosească apa cu economie. Din 14 iulie, capitala landului Bavaria a introdus mai multe recomandări și restricții:

  • locuitorii sunt sfătuiți să facă duș în loc de baie;
  • apa nu trebuie lăsată să curgă în timpul spălatului pe dinți;
  • spălarea mașinilor acasă este interzisă.

Iar cei care nu respectă regulile riscă o amendă de până la 50.000 de euro.

Doar că nu toți cetățenii respectă restricțiile impuse de autorități. O femeie în vârstă de 50 de ani a declarat pentru publicația Die Zeit că nu consideră problema lipsei apei una reală: „Deficitul de apă este o prostie pentru mine. Există apă infinită. Interdicțiile și amenzile nu mă interesează”.

Nivelul aparent al râului Isar poate induce în eroare

Deși râul Isar, care traversează Münchenul, are un nivel de 91 de centimetri și pare suficient de plin, situația reală este diferită. Orașul nu își obține apa potabilă din râu, ci din surse subterane, iar nivelurile acestora au scăzut până la valori îngrijorătoare.

Germania are nevoie de precipitații consistente și de temperaturi mai scăzute pentru ca situația să se îmbunătățească. Prognozele indică ploi importante marți și miercuri în Berlin și împrejurimi, însă pentru revenirea nivelurilor apelor la valori normale ar putea fi nevoie de o perioadă mai lungă.

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