Șeful Ryanair avertizează că prețul combustibilului pentru avioane va rămâne ridicat în următoarele luni

Companiile aeriene europene ar putea înfrunta prețuri ridicate la combustibilul pentru avioane pentru încă 12-18 luni, ceea ce va duce inevitabil la scumpirea biletelor de avion, a avertizat Michael O'Leary, directorul general al Ryanair, în timpul unei conferințe organizate de asociația Airlines for Europe (A4E), relatează Reuters.

Costurile combustibilului pentru avioane sunt deja cu aproximativ 50% mai mari față de nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului cu Iranul.

„Anul viitor, cu toții ne vom confrunta cu o provocare enormă în privința costurilor”, a declarat O'Leary, subliniind că această situație pune o presiune considerabilă asupra marjelor de profit ale operatorilor aerieni.

Conform estimărilor, prețurile ridicate la combustibil ar putea persista până în 2028, afectând performanța financiară a companiilor aeriene, în ciuda eforturilor acestora de a se proteja prin contracte de hedging. Cu toate acestea, șeful Ryanair nu prevede lipsuri majore de aprovizionare în viitorul apropiat.

„Nu există nicio îndoială în privința disponibilității combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, nici în vara viitoare”, a precizat el.

Pe măsură ce presiunea financiară se intensifică, companiile aeriene sunt obligate să transfere creșterile de costuri către pasageri. „Companiile aeriene nu pot supraviețui dacă nu transferă aceste costuri exorbitante ale combustibilului în prețuri mai mari, iar pasagerii vor trebui să plătească”, a avertizat O'Leary, descriind situația drept „o criză în toată regula”.

Potrivit acestuia, tarifele aeriene vor continua să crească în următoarele luni, mai ales că multe companii vor intra în 2027 cu o protecție redusă împotriva fluctuațiilor prețurilor la combustibil. De altfel, directorul Ryanair a prezis că biletele de avion ar putea fi cu până la 20% mai scumpe în vara anului viitor.

La conferința A4E, care a reunit liderii companiilor Air France-KLM, Lufthansa, easyJet și IAG, deținătorul British Airways, s-a discutat despre efectele financiare ale crizei combustibilului.