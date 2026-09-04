Cu puțină flexibilitate în alegerea zilelor de călătorie și a destinației, românii pot găsi în această perioadă variante de city break la prețuri mai mici. Unele dintre cele mai accesibile bilete de avion cu plecare din București pornesc de la mai puțin de 50 de euro pentru un drum dus-întors.

O analiză realizată de Vola arată că există mai multe metode prin care turiștii își pot reduce bugetul pentru o vacanță de toamnă. De la folosirea instrumentelor bazate pe inteligență artificială până la verificarea ofertelor direct din aplicațiile mobile, modul în care este făcută căutarea poate avea un impact important asupra prețului final.

Cum pot fi găsite bilete de avion mai ieftine

Una dintre metodele care pot ajuta la găsirea unei vacanțe accesibile este schimbarea modului în care este făcută căutarea. În loc ca turistul să pornească de la o destinație precisă și să încerce apoi să găsească cel mai ieftin zbor, poate stabili mai întâi suma pe care este dispus să o cheltuiască.

Instrumentele bazate pe inteligență artificială permit formularea unor cerințe complexe. De exemplu, un turist poate căuta un city break de trei nopți în luna octombrie, cu plecare din București, un anumit buget pentru avion și o limită de preț pentru cazare. Astfel, pot apărea inclusiv orașe care nu se aflau inițial pe lista de vacanță.

Un alt truc este verificarea ofertelor de pe telefon. Unele platforme de călătorii pot avea promoții sau tarife dedicate utilizatorilor aplicațiilor mobile. În plus, notificările privind modificarea prețurilor pot fi utile pentru cei care urmăresc o anumită rută. Atunci când apare o ofertă avantajoasă, rapiditatea poate conta, deoarece locurile disponibile la cel mai mic tarif sunt de obicei limitate.

Și ziua în care este făcută rezervarea poate influența prețul, potrivit analizei. Marțea și duminica se numără printre zilele în care pot fi identificate mai frecvent tarife avantajoase. Totuși, acest lucru nu înseamnă că aceste zile garantează automat cel mai mic preț. Tarifele companiilor aeriene sunt dinamice și depind de cerere, gradul de ocupare al avionului, perioada călătoriei și apropierea datei plecării.

Flexibilitatea este, în schimb, una dintre cele mai importante arme ale turistului. Mutarea plecării sau a întoarcerii cu doar 24-48 de ore poate modifica semnificativ prețul. Zborurile de vineri până duminică sunt foarte populare, astfel că o călătorie de sâmbătă până marți sau de luni până joi poate fi, în anumite cazuri, mai ieftină.

Destinații accesibile pentru toamna lui 2026

Românii care pleacă din București au mai multe variante pentru un city break european în această toamnă. Salonic, Catania, Budapesta, Varșovia și Bruxelles se află printre destinațiile unde pot fi găsite bilete dus-întors la prețuri accesibile.

Cele mai mici tarife prezentate pornesc de la 47 de euro pentru un bilet dus-întors către Salonic. Catania urmează cu bilete de la 48 de euro, în timp ce pentru Budapesta tarifele pornesc de la 51 de euro. Pentru Varșovia, prețurile încep de la 61 de euro, iar un zbor către Bruxelles poate fi găsit de la 65 de euro.

Alegerea destinației exclusiv după prețul biletului poate fi însă înșelătoare. Turiștii trebuie să verifice și aeroportul pe care aterizează avionul, distanța până în centrul orașului și prețul transportului până la cazare. În cazul unor aeroporturi secundare, transferul poate costa suficient de mult încât să anuleze economia făcută la bilet.

„Pentru a găsi bilete de avion ieftine, flexibilitatea devine mai importantă decât rezervarea cu foarte mult timp înainte. Turiștii care pornesc de la buget compară mai multe destinații și verifică alternativele propuse de instrumentele AI au șanse mai mari să găsească un zbor avantajos. Marea noutate este că turiștii pot rezerva și hotelurile direct în aplicație, astfel încât pot obține în final o vacanța completă, fără rezervări multiple și platforme diferite”, a spus Matei Psatta, reprezentant Vola.

Cât costă cazarea în orașele europene

Pentru un city break, prețul avionului reprezintă doar o parte din buget. Cazarea poate ajunge să coste mai mult decât transportul, motiv pentru care și aici merită comparate mai multe variante.

Potrivit datelor prezentate, în Budapesta pot fi găsite camere pentru două persoane de la aproximativ 334 de lei pe noapte. În Salonic, tarifele pornesc de la circa 329 de lei pe noapte, iar în Catania, în Sicilia, există variante de la aproximativ 304 lei pe noapte.

Pentru Varșovia, prețurile la cazare încep de la aproximativ 354 de lei pe noapte pentru două persoane. Unele dintre proprietățile disponibile oferă anulare gratuită, iar anumite variante includ și micul dejun, ceea ce poate reduce suplimentar costul total al unei vacanțe.

Atunci când compară hotelurile, turiștii nu ar trebui să se uite doar la suma afișată pentru o noapte. Distanța față de centrul orașului, accesul la transportul public, micul dejun, politica de anulare și eventualele taxe suplimentare pot schimba semnificativ costul final.

Pentru cei care vor să economisească, o strategie eficientă este combinarea unui zbor ieftin cu o cazare aflată puțin mai departe de centrul turistic, dar aproape de o stație de metrou sau de transport public. În acest fel, poate fi obținut un echilibru între preț, confort și timpul petrecut pentru deplasări.

În cele din urmă, cea mai simplă regulă pentru o vacanță de toamnă cu buget redus este flexibilitatea. Turiștii care sunt dispuși să schimbe orașul, ziua plecării sau chiar aeroportul pot avea mai multe șanse să găsească oferte bune. Prețurile se modifică permanent, astfel că tariful găsit într-o anumită zi nu reprezintă o garanție pentru următoarea căutare.

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