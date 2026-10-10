Sorin Grindeanu, replică lui Ilie Bolojan: „Lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”

Sorin Grindeanu a venit cu un răspuns pentru Ilie Bolojan, după ce premierul interimar a postat un mesaj pe Facebook, vineri seara, în care a explicat motivele pentru care PNL nu va mai forma un guvern cu PSD. Liderul social-democraților i-a transmis, sâmbătă dimineața, lui Bolojan că „lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”.

Ce mesaj i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan

Liderul PSD a postat, sâmbătă dimineața, un mesaj în care a răspuns la afirmațiile făcute de Ilie Bolojan vineri seara, tot într-o postare pe Facebook. Sorin Grindeanu a criticat abordarea premierului interimar și i-a transmis că „lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie”.

Grindeanu a subliniat că nemulțumirile populației privind direcția țării nu sunt „o invenție a PSD”, ci realități evidente în bugetele familiilor și dificultățile întâmpinate de companii.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie.

Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD.

Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm”, a scris Sorin Grindeanu, în mesajul transmis pe Facebook.

Sorin Grindeanu: „Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD”

El a atras atenția asupra consecințelor politicilor susținute de liderii politici și a cerut o schimbare în abordare, prin adoptarea unui program de guvernare realist care să protejeze veniturile cetățenilor. Totodată, Sorin Grindeanu a punctat că prezența PNL la guvernare nu ar trebui privită ca un „favor” pentru PSD, ci ca o decizie responsabilă pentru România.

„Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!

Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor.

Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a mai transmis Grindeanu.

Ilie Bolojan a criticat PSD într-un mesaj pe Facebook

Ilie Bolojan, a declarat vineri seara, 9 octombrie, printr-o postare pe Facebook, că partidul pe care îl conduce este dispus să sprijine Guvernul Luca Niculescu, dar exclude repetarea unor formule politice anterioare care s-au dovedit ineficiente. Poziția sa vine la doar câteva zile după ce premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Luca Niculescu, a început negocierile pentru formarea noului guvern.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. Nu vom accepta să repetăm însă formule politice care s-au dovedit că nu funcționează”, a subliniat Bolojan.

El a criticat dur Partidul Social Democrat (PSD), afirmând că acesta „are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a mai scris premierul interimar pe Facebook.

Bolojan a reamintit că Guvernul a fost demis prin moțiunea depusă de PSD și AUR

Ilie Bolojan a reamintit că guvernul condus de el a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, fiind acuzat că nu oferă soluții viabile. Totuși, el a evidențiat că PSD, deși a criticat soluțiile propuse anterior de PNL, evită acum să își asume responsabilitatea guvernării fără sprijinul liberalilor.

„De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL să le strice schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii”, a adăugat liderul PNL.

Luca Niculescu a fost desemnat premierul după ce Guvernul Bolojan a picat

Coaliția PSD-PNL, formată în noiembrie 2021 sub coordonarea fostului președinte Klaus Iohannis, s-a destrămat în aprilie 2026, după cinci ani de alianță.

În acest context, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator al aderării României la OCDE, pentru a forma un nou guvern.

Aceasta este a patra nominalizare a unui premier în ultimele patru luni, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Sorin Grindeanu a transmis că este dispus să facă parte dintr-o majoritate PSD - PNL - UDMR

Între timp, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a scris pe Facebook că partidul său este dispus să facă parte dintr-o majoritate stabilă alături de PNL și UDMR și să își asume guvernarea. Declarația sa contrastează însă cu poziția fermă a PNL, care refuză să revină la o colaborare cu PSD.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, a conchis Bolojan.