STENOGRAME | PSD a discutat în ședința internă și varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an. Grindeanu a primit un mandat de negociere deschis

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a trecut în revistă, în ședința Biroului Permanent Național al partidului de marți, 6 octombrie, mai multe variante pe care social-democrații le iau în calcul pentru Guvernul pe care îl pregătește Luca Niculescu, desemnat premier seara precedentă de președintele Nicușor Dan.

Una dintre variantele discutate în partid a fost aceea ca PSD să susțină Guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă limitată, de exemplu 6 luni, au precizat sursele Libertatea.

„S-a vorbit și despre această posibilitate, anume ca PSD să dea un vot condiționat Guvernului Niculescu pentru o perioadă limitată, care poate fi de 6 luni, de exemplu”, au explicat sursele citate.

În final, liderii PSD au votat ca Sorin Grindeanu să aibă un mandat larg de negociere, fără să se ia vreo decizie privind susținerea Guvernului pe care îl va creiona premierul desemnat.

Ce s-a discutat în ședința internă din PSD, ținută în spatele ușilor închise, potrivit stenogramelor

Grindeanu a fost de părere că Luca Niculescu ar avea un profil mai degrabă de tip Dacian Cioloș, în timp ce alți lideri au avut păreri împărțite, potrivit stenogramelor obținute de Libertatea.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: „PSD este în contradicție cu un profil de premier de tip Cioloș. Nu ducem steagul, dar vom deconta tot dacă suntem doar noi în acel guvern. Omul va pleca ambasador și noi rămânem cu decontul. Nu trebuie să fim la mâna lui Bolojan. Bolojan vrea să plece de la Guvern, că știe că scade în fiecare zi, dar vrea în condițiile lui. Noi nu trebuie să îi dăm această satisfacție. Omul va dori fie să aibă un guvern de tehnocrați, fie să ia PSD prizonier. Este o capcană. Trebuie să vedem ce își dorește Luca Niculescu. Vreau să discutăm cel mai bun scenariu pentru PSD. Sigur că cel mai bine era să fiu eu nominalizat. Dacă va continua pe linia Bolojan, nu avem ce să discutăm”.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Este foarte mare dezamăgirea. A colegilor de partid, a colegilor din administrația locală, a simpatizanților. Nu ne potrivim absolut deloc cu un profil ca al lui Luca Niculescu. Lumea observă că PSD a început să fie consecvent și are așteptări de la noi. Din start, trebuie să spunem că nu vrem să participăm la un guvern politic cu un astfel de prim-ministru”. Foarte important, Zetea a susținut varianta unui vot condiționat pe o perioadă scurtă.

Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD: „Aseară s-a încheiat perioada în care eram și la putere, și în opoziție. Președintele ne-a împins practic în opoziție. E un moment de cotitură pentru noi, AUR ne atacă consistent, ne-am dezamăgit electoratul, nucleul nostru dur s-a consolidat în vara asta și va trebui să arătăm un mesaj foarte ferm. Primul nostru răspuns este nu, pentru că nu am văzut semnele care să ne arate că programul nostru va fi în programul de guvernare. Fără să mergem pe linia suspendării președintelui, trebuie să mergem puternic pe mesajele noastre de stânga”.

Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte PSD: „Oamenii au așteptări de la noi, dar nu știu dacă noi suntem în poziția în care am putea livra. Nu sunt bani nici pentru primari, consilii județene, pe toți ne interesează alegerile din 2028”.

Alfred Simonis: „Eu sunt foarte supărat, cred că președintele face greșeli, cred că asocierea cu președintele ne dăunează politic și cred că trebuie să-i spunem președintelui că nu poate face ce-l taie capul. Era rândul nostru la premier. Dacă acceptăm un prim-ministru care nu are nicio treabă cu partidele, pierdem. AUR va depune moțiune în fiecare sesiune și noi va trebui să aplaudăm. Luca Niculescu are multe calități, dar nu cele necesare acum. Acest guvern va însemna un festival de populism, mai ales din partea AUR. Și la următoarele alegeri vom pierde cu toții tot. Vorbim de supraviețuirea partidului, nu m-aș teme nici de opoziție, nici de alegeri anticipate”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).