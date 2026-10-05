Cine este Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan în patru luni. Are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Luca Niculescu este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu premier după ce a avut un maraton de consultări cu partidele politice, începute la ora 14.00 cu PSD și terminate la ora 19.30 cu parlamentarii neafiliați.

În acest moment, potrivit Art. 103 din Constituție, „Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului”.

Luca Niculescu are 55 de ani și s-a născut la București în aprilie 1971. În septembrie 2022, aa fost numit secretar de stat în MAE și Coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Luca Niculescu a fost jurnalist și apoi ambasador în Franța

Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București în 1995 și are un master în Jurnalism European obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg (1996).

În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a fost ziarist. Printre altele, a fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche, dar a fost și corespondent permanent în România pentru presa franceză (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și ziarul Liberation).

Din 2016 și până în 2022, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. El a reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Acum este coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, care urmează să se finalizeze în acest an.

Ce avere are Luca Niculescu

Reamintim că declarațiile de avere ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai sunt disponibile pentru cetățeni și presă, prin decizia Curții Constituționale din mai 2025. Mai exact, ele sunt depuse în continuare la ANI, dar nu mai există obligativitatea publicării pe net din cauza deciziei CCR.

În acest context, Libertatea a consultat acum câteva luni cea mai recentă declarație de avere disponibilă a lui Luca Niculescu, cea din iunie 2024. Secretarul de stat în MAE a trecut acolo următoarele:

două terenuri forestiere în Balotești (Ilfov), în suprafață totală de 16 hectare, ambele dobândite în 2002 prin moștenire, cu o cotă parte de 3/16 fiecare.

două apartamente, unul în București și unul în Mangalia, primul cumpărat în 2005, în suprafață de 72 mp, al doilea cumpărat în 2008, în suprafață de 64 mp

o casă de vacanță în Bezdead (Dâmbovița), în suprafață de 90 mp, cumpărată în 2021

aproape 45.000 de euro în conturi la ING și BRD.

Premiat de Franța și de Casa Regală a României

Începând din 2008, Luca Niculescu a primit numeroase distincții naționale și internaționale pentru activitatea sa. Printre cele mai importante se numără: