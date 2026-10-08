Parlamentarii finlandezi denunță acte de intimidare: spioni ruși ar fi intrat în casele lor și au lăsat indicii „ciudate”, au relatat site-ului postului public Yle, Neue Zürcher Zeitung și La Dernière Heure. Premierul Petteri Orpo, 56 de ani, suspectează o posibilă „ingerință străină”, iar președintele Alexander Stubb, 58 de ani, a descris aceste evenimente ca o „amenințare directă la adresa sistemului statal”.

Parlamentarii finlandezi sunt ținta unei campanii de intimidare, despre care se suspectează că ar fi orchestrată de agenți ruși.

Mai mulți oficiali au raportat incidente stranii, inclusiv „deplasarea unor obiecte din locuințele lor”, iar un caz bizar implică „intrarea unui individ care a lăsat excremente în toaleta uneia dintre victime”.

Hoții nu au spart uși, nu au spart geamuri și nu au furat nimic. Dar victimele au găsit dovezi ale prezenței altcuiva.

În unele cazuri, ușile de la intrare erau deschise, în altele, proprietarii au găsit luminile aprinse, chiar dacă știau că le stinseseră înainte de a pleca de acasă!

Acțiuni de intimidare misterioase

Aceste incidente, caracterizate drept „spargeri” neobișnuite, nu au avut ca scop furtul de obiecte de valoare.

Potrivit unor oficiali de rang înalt, aceste fapte ar putea face parte dintr-o „strategie rusească”.

„Este o modalitate de a semăna confuzie”, a declarat deputatul Ben Zyskowicz.

Jussi Halla-aho, președintele Parlamentului finlandez, a menționat că urmele lăsate ar fi fost „intenționat plasate în locuri ușor vizibile pentru locatari”.

Vicepreședintele Paulo Risikko și alți 19 parlamentari s-au numărat printre cei care au fost „călcați” de oaspeți neinvitați.

Poliția din Helsinki a deschis o anchetă seria de incidente.

Premierul Petteri Orpo, a mers mai departe, calificând o posibilă ingerință străină drept „foarte probabilă”.

Rădăcini în tacticile din Războiul Rece

Președintele finlandez Alexander Stubb a descris aceste evenimente ca o amenințare directă la adresa sistemului statal. „Un atac asupra unui parlamentar este un atac asupra democrației însăși”, a declarat șeful statului.

Suspiciunile legate de implicarea Rusiei nu sunt întâmplătoare. Astfel de metode amintesc de tacticile utilizate în timpul Războiului Rece de KGB, inspirate de Stasi, fosta poliție secretă a Germaniei de Est.

Stasi manipula mediul personal al oponenților politici, provocându-le îndoieli cu privire la propria sănătate mintală.

Aceste strategii psihologice ar fi cauzat afecțiuni mentale grave în rândul unora dintre victime.

O ușă deschisă, urină în toaletă, un bec aprins, urmele lăsate de necunoscuți ar putea trece ușor neobservate. Cine își amintește să încuie ușa, să tragă apa de la toaletă sau să stingă lumina? Dar mai mulți parlamentari finlandezi sunt convinși că cineva le-a spart casele.

De ce Finlanda?

Relațiile tensionate dintre Finlanda și Rusia au escaladat după ce Finlanda a aderat oficial la NATO pe 4 aprilie 2023, devenind al 31-lea membru al alianței. Această decizie, determinată de invazia Rusiei în Ucraina, a nemulțumit Kremlinul.

Mai mult, Finlanda urmează să organizeze alegeri legislative în șase luni, un context care ar putea stimula interesele Rusiei de a destabiliza țara, conform unor analiști.

În timp ce acuzațiile împotriva Moscovei se amplifică, Kremlinul nu a oferit încă o reacție oficială.