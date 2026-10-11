Un vlogger american a ajuns în Mamaia, s-a filmat pe plajă și a fost surprins de prețurile din stațiune: „Cine are nevoie de Miami”

Un vlogger american a vizitat Mamaia și a împărtășit experiența sa pe litoralul românesc printr-un videoclip care a devenit viral pe TikTok. În filmarea pe care a postat-o, acesta a surprins plajele aproape pustii, promenada și câteva atracții cunoscute. Americanul a vorbit și despre prețuri și a comparat stațiunea cu Miami.

Vloggerul american a comparat Mamaia cu Miami

În videoclipul publicat pe TikTok, turistul american a fost surprins de unele aspecte ale stațiunii Mamaia. În timp ce filma roata panoramică din zona de nord, plaja întinsă și aleea de pe litoral, acesta a remarcat că stațiunea este mult mai liniștită decât se aștepta, fiind aproape pustie în ziua vizitei sale.

Având în vedere că este începutul lunii octombrie, valurile de turiști s-au retras, iar sezonul s-a încheiat. Turistul american nu a mai avut șansa să se bucure de viața de noapte și distracția din stațiune. Totuși, bărbatul spune că a văzut câteva Ferrari-uri care i-au amintit de celebra „South Neach”.

„Seamănă atât de mult cu South Beach, am văzut chiar și câteva Ferrari-uri trecând pe aici”, a spus vloggerul, referindu-se la celebrul cartier din Miami.

Ce spune americanul despre prețurile din Mamaia

Unul dintre aspectele discutate în fiecare sezon nu a trecut neobservat de către bărbatul din SUA. Vloggerul a vorbit și despre prețurile din stațiune, pe care le-a comparat, ironic, cu cele din Miami.

„Prețurile te fac să te simți ca în Miami”, a adăugat acesta, sugerând că tarifele din Mamaia sunt similare cu cele din renumita destinație americană.

Vloggerul american a vorbit și despre plaja din Mamaia

Vizitatorul a arătat o atenție deosebită pentru detalii, incluzând în videoclip imagini cu roata panoramică și alte atracții din stațiune. Deși vremea nu a fost tocmai favorabilă pentru plajă, americanul a recunoscut că zona are un farmec aparte și o recomandă iubitorilor de litoral.

Pe lângă comparațiile amuzante, vloggerul și-a continuat explorarea stațiunii, filmând promenada lungă care leagă mai multe zone ale litoralului. Camera sa a surprins clădirile moderne din apropierea plajei, întinderea de nisip și marea, dar și zonele mai puțin populate. „Au până și glamping aici”, a menționat acesta, referindu-se la opțiunile de cazare disponibile în Mamaia.

Americanul le-a recomandat turiștilor să viziteze Mamaia dacă au ocazia și vin în România

Deși a abordat cu umor experiența sa, vloggerul a lăsat și un mesaj pozitiv pentru urmăritorii săi. Potrivit acestuia, Mamaia este o destinație de vizitat pentru cei care iubesc plaja și doresc să descopere un colț diferit al Europei. „Cine are nevoie de Miami, Florida, când ai Mamaia, România?”, a glumit el, concluzionând că orașul american este „supraevaluat”.

Bărbatul care postează conținutul pe canalul de YouTube și contul de TikTok Biggmikedoestheworld a vizitat și București și Cluj, iar în ultima parte a călătoriei a ajuns și la Sibiu. În Capitală, americanul s-a oprit în Piața Obor unde a gustat micii.