Tatăl plecat din țară va fi judecat pentru moartea copilului înfometat din Galați, alături de mama acestuia, aflată în depresie

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au trimis în judecată mama și concubinul acesteia în cazul șocant al băiețelului de 2 ani și 9 luni, care a murit înfometat în luna iunie 2026, informează Monitorul de Galați. Tatăl plecat din țară va fi judecat în stare de libertate.

Părinții, acuzați de rele tratamente aplicate minorului și omor

Conform anchetei, copilul locuia împreună cu mama sa, sora geamănă și fratele mai mare, în vârstă de 4 ani și 10 luni, într-un apartament închiriat din Galați. Mama, în vârstă de 22 de ani, este acuzată că, în perioada ianuarie – iunie 2026, nu ar fi oferit micuților hrană adecvată și nu i-ar fi dus la medic, deși aceștia sufereau de probleme medicale. Aceste neglijențe au culminat cu decesul băiețelului pe 10 iunie.

„Mama este acuzată de omor asupra unui membru de familie și de rele tratamente aplicate minorului. Ceilalți doi copii au fost expuși unor riscuri grave pentru sănătatea și dezvoltarea lor”, au precizat anchetatorii, citați de portalul de știri locale Monitorul de Galați. Femeia rămâne în arest preventiv, în timp ce tatăl copiilor a fost pus sub acuzare în stare de libertate.

Anchetatorii susțin că tatăl copiilor cunoștea situația familiei din Galați, deși era în străinătate

Deși tatăl copiilor se afla la muncă în străinătate în perioada respectivă, anchetatorii au concluzionat că acesta era la curent cu starea precară a sănătății micuților, dar nu și-a îndeplinit obligațiile legale de întreținere. Mai mult, el nu a luat măsuri pentru a se asigura că aceștia beneficiază de hrană corespunzătoare sau de consult medical. Tatăl a fost trimis în judecată pentru rele tratamente aplicate minorului.

În luna iunie, bărbatul a sunat la 112 după ce partenera sa nu i-a mai răspuns la telefon. În urma intervenției autorităților, trupul neînsuflețit al copilului de 2 ani și 9 luni a fost descoperit în apartament, iar ceilalți doi copii au fost găsiți în stare de deshidratare și malnutriție. Micuții au fost transportați de urgență la spital, unde au primit îngrijiri medicale și se află sub monitorizare.

Ce au arătat rezultatele autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani

Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că băiețelul suferea de afecțiuni grave, inclusiv probleme cardiace, digestive și neurologice, care i-au afectat capacitatea de a se alimenta normal.

Mama copiilor, care a fost găsită într-o stare de șoc mental și cu plăgi superficiale pe antebrațe, a fost internată la o unitate de psihiatrie. În urma unei evaluări medicale și psihologice, aceasta a fost acuzată oficial de autorități.

O rudă a sunat la 112 când a văzut că mama nu răspundea la telefon

Cazul a fost descoperit datorită unui apel al unei persoane apropiate familiei, îngrijorată că femeia nu răspundea la telefon. Potrivit Monitorul de Galați, polițiștii și echipajele SMURD s-au deplasat la fața locului, unde au descoperit tragedia șocantă.