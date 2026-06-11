Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele care au dus la tragedie și pentru a identifica eventuale cazuri de neglijență. În apartament, autoritățile au găsit și ceilalți doi copii ai familiei – o fetiță de 2 ani, geamănă cu băiatul decedat, și un băiețel de 4 ani. Ambii micuți au fost transportați de urgență la spital, unde medicii au constatat că aceștia prezentau simptome de deshidratare și malnutriție. Ei sunt în continuare sub observație medicală și urmează să fie supuși unor investigații amănunțite.

Mama copiilor, în vârstă de 22 de ani, a fost internată la o unitate de psihiatrie după ce a fost găsită într-o stare psihică afectată. Femeia prezenta plăgi superficiale la nivelul antebrațelor. Ea a fost transportată inițial la spital pentru o evaluare clinică și biologică, înainte de a fi transferată pentru sprijin psihiatric.

Cazul a ieșit la iveală în urma intervenției autorităților, solicitate de o persoană apropiată familiei care a observat că tânăra mamă nu mai răspundea la telefon. Echipajele SMURD și poliția au sosit la fața locului, unde au descoperit decesul băiatului și starea precară a celorlalți membri ai familiei.

Autoritățile reamintesc că linia națională pentru semnalarea cazurilor de abuz, neglijare sau alte situații de risc care implică minori – numărul 119 – este disponibilă nonstop pentru a oferi sprijin și intervenție promptă în astfel de situații. Ancheta rămâne în desfășurare pentru a face lumină asupra tuturor detaliilor acestui caz cutremurător.

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