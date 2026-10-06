Lucrările de pe Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au trecut într-o nouă etapă decisivă. Tunelul Curtea de Argeș se află în prezent în plin proces de verificare și testare a tuturor instalațiilor, senzorilor și echipamentelor de siguranță necesare pentru ca traficul rutier să se desfășoare în condiții optime.

Cele două galerii au 1,35 kilometri

În cadrul acestor verificări tehnice, constructorul a pus deja în funcțiune sistemele de telecomunicații și de transmisie a datelor. Echipamentele sunt esențiale pentru asigurarea conexiunii telefonice, a acoperirii radio de urgență și pentru funcționarea camerelor de supraveghere inteligentă conectate direct la dispeceratul de monitorizare.

Lungi de aproximativ 1,35 kilometri, cele două galerii ale tunelului au fost săpate sub dealul Momaia de către antreprenorul austriac PORR Construct. Structura dublă a fost proiectată conform celor mai recente standarde europene de siguranță rutieră și include căi de evacuare pietonală între galerii, uși antifoc și sisteme automate de detecție a incidentelor.

Sistemele de telecomunicații, puse în funcțiune

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a anunțat proba de semnal la telefon în tunelul Curtea de Argeș:

„Sunt pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni-Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu-Pitești A1, unde am construit primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Tunelul Curtea de Argeș se află acum în etapa de testare a instalațiilor, senzorilor și echipamentelor necesare funcționării în condiții de siguranță, iar sistemele de telecomunicații au fost puse în funcțiune. Haideți să facem o probă chiar acum: vedem împreună, prin acest live, dacă avem semnal din interiorul tunelului!”

Testul pentru semnalul la telefon a trecut cu succes, toate sistemele de telecomunicații fiind funcționale,

Echipele de tehnicieni testează în paralel senzorii pentru calitatea aerului, sistemele de ventilare de mare putere, semnalizarea luminoasă variabilă și rețeaua de hidranți.

Funcționarea integrată a tuturor acestor componente inteligente este condiția de bază pentru obținerea avizelor finale de siguranță înaintea deschiderii oficiale a circulației pe acest tronson al primei autostrăzi care va traversa Carpații.

Stadiul lucrărilor pe Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești se apropie de 97%. Elementul-vedetă al lotului de aproape 10 kilometri este Tunelul Momaia, primul tunel de autostradă forat prin munte din România.