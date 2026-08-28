Cum arată Tunelul Momaia

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat într-un clip video stadiul actual al Tunelului Momaia, localizat pe teritoriul comunei argeșene Tigveni, la doar câțiva kilometri de municipiul Curtea de Argeș. Tunelul face legătura peste relieful deluros dintre valea râului Topolog și valea Argeșului.

Este primul tunel veritabil de autostrada românească realizat prin noua metodă austriacă (cunoscută la nivel internațional ca NATM – New Austrian Tunneling Method n.r.).

Echipele de muncitori lucrează în prezent la montarea echipamentelor de siguranță și la ultimele teste.

„Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar la ora actuală se montează instalații mecanice, electrice și ITS. Se mai lucrează la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, unde se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor”, a precizat vineri, 28 august, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Tunelul Momaia este format din două galerii independente pentru fiecare sens de mers, denumite „Daniela” și „Alina”.

Tunelul Momaia va fi echipat cu sisteme moderne de siguranță, inclusiv detectoare de fum și noxe, camere de monitorizare a traficului și soluții pentru evacuarea persoanelor în caz de urgență. Are trei conexiuni de evacuare în caz de urgență, între cele două galerii principale. Două legături sunt pietonale și una auto, în special pentru pompieri, poliție sau jandarmi.

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a ajuns la 97%

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș din Autostrada A1 Sibiu – Pitești este tot mai aproape de finalizare! Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 97%, potrivit șefului CNAIR.

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Secțiunea 4 cuprinsă între localitățile Tigveni și Curtea de Argeș, din județul Argeș, este realizată de firma austriacă Porr Construct. Libertatea a fost pe șantierul lucrării în iunie 2026, menționând încă de atunci că deși termenul contractual inițial pentru finalizarea lucrărilor era stabilit pentru februarie 2027, mobilizarea din șantier ar putea permite deschiderea circulației în avans, în această toamnă.

„Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești în avans față de termenul contractual (februarie 2027)”, a spus Cristian Pistol.

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