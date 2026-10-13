Traian Băsescu avertizează că România mai are doar două variante pentru un guvern cu o oarecare stabilitate: „Ne place sau nu, asta e!”

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Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că marja de manevră a clasei politice de la București s-a redus dramatic, iar stabilitatea executivă mai poate fi obținută doar prin măsuri radicale.
Într-o reacție publicată pe pagina sa de Facebook, fostul șef al statului susține că, indiferent de persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru, soluțiile viabile s-au limitat la două scenarii majore: o formulă largă de uniune națională sau declanșarea alegerilor anticipate.
Potrivit lui Băsescu, încercările de a construi majorități conjuncturale sau formule guvernamentale fragile riscă să eșueze în fața provocărilor actuale. În opinia sa, singurele opțiuni capabile să asigure o funcționare coerentă a puterii executive sunt:
Dincolo de arhitectura politică a viitoarei guvernări, fostul președinte atrage atenția că factorul determinant trebuie să fie calendarul de urgențe administrative și economice ale României. „Soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării și de lista lungă a urgențelor guvernării”, a punctat acesta.
Încheindu-și analiza în stilul tranșant caracteristic – „Ne place sau nu, asta e!” –, Traian Băsescu pune presiune directă pe liderii de partid implicați în negocieri, semnalând că prelungirea stării de incertitudine și soluțiile de compromis pe termen scurt nu vor face decât să amplifice blocajul instituțional.