Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, 12 octombrie, la Antena 3, că nu oferă pronosticuri, dar consideră că are șanse „destul de mari” să treacă la votul din Parlament, însă a admis că există și varianta să își depună mandatul.

Luca Niculescu: „Există și această posibilitate să-mi depun mandatul, cum există și posibilitatea de a merge până la capăt”

El a fost mai întâi întrebat ce procent de reușită ar oferi pentru crearea acestui guvern, în contextul în care mai sunt trei zile până la termenul-limită în care să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare.

„Pe de o parte, nu-mi place să fac astfel de pronosticuri, dar aș spune destul de mare, fără procent. Sunt un om care, odată ce se angajează într-o provocare, îi place să o ducă până la capăt. Evident, sunt atâtea necunoscute și atâtea tensiuni acumulate și am zis-o și în discursul de la Cotroceni, nu promit miracole, promit seriozitate”, a replicat Luca Niculescu.

Apoi a fost întrebat dacă există vreo posibilitate să își depună mandatul înainte să ajungă la votul din Parlament. „Există și această posibilitate, cum există și posibilitatea de a merge până la capăt și a lua și a câștiga... Și de a nu avea votul Parlamentului, dar șansa în care cred cel mai mult este cea în care formezi guvernul, merg cu el în Parlament, obțin votul și începem să guvernăm pentru România și pentru români”, a punctat Luca Niculescu.

Întrebat dacă preferă un guvern politic, tehnocrat, sau hibrid, premierul desemnat a afirmat: „Toate trei sunt pe masă acum și nu vreau să mă pronunț, pentru că orice v-aș spune acum, și o știți mai bine ca mine, ar însemna să-mi închid alte portițe. Deci, trebuie să pot să stau la masă cu toți acești oameni despre care ați vorbit, care au experiență de negociere, poate nu negociere diplomatică, dar negociere politică infinit mai mare decât mine, și trebuie să fiu serios și să mă ia în serios. Dacă e vorba despre un guvern tehnocrat, pot să vă depun o listă mâine”.

Întrebat apoi dacă președintele Nicușor Dan l-a sprijinit suplimentar în negocierile cu partidele, Luca Niculescu a răspuns diplomat: „Premierul desemnat este cel care se ocupă de formarea guvernului. După cum ziceam, am fost foarte onorat pentru responsabilitatea pe care mi-a dat-o domnul președinte. Discut cu el, îl țin la curent cu ce se întâmplă, deci nu există nicio umbră de problemă în comunicarea cu domnul președinte”.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.