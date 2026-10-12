Uniunea Europeană plafonează importurile de mașini hibride din China la 350.000 pe an

Uniunea Europeană va stabili un plafon strict pentru importurile de vehicule hibride din China, limitând numărul acestora la 350.000 de unități pe an, a anunțat un oficial de rang înalt de la Bruxelles citat de AFP. Decizia vine în urma unor negocieri intense între comisarii europeni și autoritățile de la Beijing, ambele părți convenind să tempereze ritmul de expansiune al constructorilor asiatici pe piața unică. Măsura va tăia la mai mult de jumătate volumul estimat al livrărilor. Conform datelor Comisiei Europene, exporturile de mașini hibride chinezești către UE erau proiectate să atragă un volum uriaș, de până la 800.000 de unități în 2026.

Plafonul va crește treptat din 2028

Plafonarea se va aplica începând din 2027 și va fi menținută pe o perioadă de patru ani. Totuși, regula prevede o oarecare flexibilitate pentru producători: din al doilea an de aplicare, cota maximă permisă va crește anual cu 6%.

Pentru a impune această decizie, Bruxelles-ul recurge la clauza de salvgardare din regulamentele comerciale internaționale, un instrument legal ce permite blocului comunitar să restricționeze temporar importurile atunci când un anumit produs inundă piața internă și pune în pericol industriile locale.

Segmentul vehiculelor hibride și hibride plug-in a devenit principala poartă de intrare pentru mărcile chinezești pe piața europeană. După ce UE a impus în 2024 tarife vamale suplimentare substanțiale pentru mașinile electrice chinezești – acuzând Beijingul de acordarea unor subvenții ilegale de stat –, constructorii din China și-au reorientat rapid strategia de vânzări către modelele hibrid.

Discuții tensionate și compromis comercial între UE și China

Ministerul chinez al Comerțului a confirmat acordul încheiat, amintind că Europa a importat 302.000 de hibrizi din China în 2025. Oficialii de la Beijing susțin că înțelegerea oferă un cadru previzibil și spațiu de creștere stabil pentru companiile chineze pe piața europeană.

Compromisul a fost obținut la finalul unor discuții diplomatice purtate la Beijing de comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, cu scopul de a evita un război comercial deschis între cele două mari economii.

Bruxelles-ul este tot mai îngrijorat de adâncirea dezechilibrelor economice, în condițiile în care deficitul comercial al UE în relația cu China a ajuns la cifra uriașă de aproximativ un miliard de euro pe zi. Liderii europeni și reprezentanții industriei auto acuză China de practici comerciale neloiale, inclusiv de dumping de preț, manipulare valutară și sprijin de stat masiv, factori care afectează competitivitatea producătorilor din UE și pun în pericol mii de locuri de muncă.