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UE vrea să introducă tarife și la mașinile hibride importate din China, după ce deficitul comercial a ajuns la un miliard de euro pe zi, iar industria auto anunță concedieri pe bandă

Daniel Ionașcu
Daniel Ionașcu
Senior Reporter
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Marca chinezească Aito la Salonul Auto de la Paris din 2024
Marca chinezească Aito la Salonul Auto de la Paris din 2024 Foto: Shutterstock
Analiză
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Comisia Europeană pregătește măsuri care să limiteze importurile de mașini hibride din China, în încercarea de a reduce deficitul comercial uriaș al blocului comunitar.

Cuprins:

Mai exact, autoritățile de la Bruxelles pregătesc impunerea de tarife comerciale, după ce tarifele la mașinile electrice au ajuns până la un maxim de 45%, relatează presa internațională.

UE a taxat electricele, chinezii au venit cu hibride

În acest moment, toate importurile din China se taxează cu 10%. Aici sunt incluse și mașinile termice, cele hibride și cele de marfă.

La cele electrice se mai adaugă tarife ce ajung până la 35%, în funcție de nivelul subvențiilor și ajutoarelor pe care le primesc producătorii chinezi de la stat.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, este la Beijing pentru discuții cruciale menite să reducă deficitul comercial tot mai mare al Uniunii Europene cu China, care amenință să distrugă industria UE și mii de locuri de muncă.

Deficit comercial de un miliard de euro pe zi

În acest moment, deficitul comercial este de un miliard de euro pe zi.

De asemenea, sunt vizate și discuții despre restricțiile impuse de China pentru minereurile rare.

Oficialul european a declarat că dorește „rezultate concrete” și un angajament care să poată fi prezentat liderilor UE la reuniunea de la Bruxelles din 15-16 octombrie. Modul de gestionare a relațiilor comerciale cu China se află în fruntea agendei summitului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luna trecută în fața Parlamentului European că dezechilibrul comercial a atins un punct critic și că Europa va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a reechilibra relația.

Liderii financiari ai grupului G20, cu excepția celui din China, au convenit în septembrie să ia măsuri împotriva distorsiunilor „necomerciale” care agravează dezechilibrele.

China respinge acuzațiile

Beijingul susține că amplificarea unor acuzații privind dezechilibrele economice și supracapacitatea de producție reprezintă o formă de protecționism menită să exercite presiune asupra Chinei și să o restricționeze.

Oficialii comerciali ai UE doresc ca China să pună în aplicare măsuri pentru a-și deschide mai mult piața către companiile din UE, dar afirmă că această măsură în sine nu va fi suficientă.

Comisia insistă ca China să stabilească un plafon pentru unele dintre exporturile sale. Oficialii de la Beijing au respins însă cererea ca statul asiatic să limiteze voluntar exporturile sale.

China exportă un milion de mașini pe lună

Reamintim, China este cel mai mare producător de mașini din lume, cu o producție de circa 34 de milioane de unități anual și o capacitate de producție de 55 de milioane.

În acest an, este așteptat ca China să exporte în întreaga lume 12 milioane de mașini, adică un milion pe lună.

Importurile de vehicule hibride reîncărcabile în UE au crescut cu 86% în perioada ianuarie -septembrie, însoțite de o scădere a prețurilor cu 20%, în timp ce importurile de vehicule electrice cu baterie au crescut cu 40%.

Peste jumătate din toate aceste vehicule provin din China, în ciuda tarifelor impuse de UE asupra importurilor de mașini electrice fabricate acolo.

20 de producători chinezi la Salonul Auto de la Paris

Un număr record de 20 de mărci auto chineze vor fi prezente la Salonul Auto de la Paris de săptămâna viitoare, subliniind cât de rapid s-au impus producătorii auto chinezi ca o amenințare competitivă în Europa, în ciuda barierelor comerciale tot mai mari, scrie Reuters.

Producătorii auto europeni vor profita de acest eveniment pentru a lansa noi modele și pentru a încerca să-i asigure pe investitori că pot face față concurenței, în contextul în care rivalii chinezi câștigă cote de piață cu o gamă tot mai largă de vehicule electrice și hibride.

Contingentul chinez din acest an va fi de două ori mai mare decât cel de la ultimul salon din 2024, alături de nume consacrate precum BYD și Chery alăturându-se și mărci nou-venite precum Aito și Avatr.

Aito este o marcă dezvoltată în comun de grupul auto Seres și gigantul tehnologic Huawei, în timp ce Avatr este o marcă dezvoltată de producătorul de stat Changan, Huawei și producătorul chinez de baterii CATL – cel mai mare din lume.

Vânzările europenilor nu și-au revenit după pandemie

Salonul Auto de la Paris are loc într-un moment crucial pentru industria auto europeană.

Vânzările producătorilor europeni în China au scăzut drastic de la începutul pandemiei de COVID-19, în timp ce producătorii auto chinezi, în mare parte excluși de pe piața americană și confruntați cu o cerere mai slabă pe piața internă, și-au îndreptat din ce în ce mai mult atenția către Europa.

„Chinezii spun: «Trebuie să încercăm să dominăm Europa, pentru că nu putem face nimic în SUA»”, a declarat Brad Kunz, partener la firma de consultanță Grant Thornton Stax. „Dacă SUA ar fi permis accesul producătorilor auto chinezi, Europa... nu ar fi fost un câmp de luptă atât de aprig”, susține el.

Chinezii au depășit deja japonezii în Europa

Datele de la Schmidt Automotive Research arată că mărcile chineze au deținut o cotă de 10,7% din piața europeană în al doilea trimestru, în creștere față de 5,7% în perioada similară a anului trecut și peste rivalii japonezi, care au ajuns în Europa în anii ’70.

Defalcat, chinezii au o penetrare de 26,3% la modelele plug-in hibrid (PHEV), de 15,1% la electrice (BEV) și de 6% la termice, rezultând o medie de 10,7%.

Datele sunt valabile pentru finalul lunii aprilie, astfel că în realitate, cota ar putea fi mai mare.

Potrivit datelor citate de economistul francez Christophe Barraud, mărcile chineze s-au apropiat în august de o cotă de 12% din totalul pieței auto europene, un nivel record.

Constructorii europeni vor și în uță, și în teleguță

Presiunea concurenței chineze, alături de cererea slabă din Europa, tarifele SUA și costurile electrificării, începe să-și facă simțite efectele asupra producătorilor europeni de automobile.

Volkswagen reduce zeci de mii de locuri de muncă și ia în considerare închiderea unor fabrici pentru a reduce costurile, în timp ce rivalul său din segmentul de lux, BMW, concediază, de asemenea, mii de angajați.

Dacia a anunțat, la rândul său, recent un nou program de plecări voluntare și oprirea pentru două zile a producției la Mioveni, din cauza cererii slabe.

Uniunea Europeană a impus tarife asupra autovehiculelor complet electrice fabricate în China în urmă cu doi ani, dar producătorii auto chinezi au răspuns prin extinderea ofertei către modele cu motor cu ardere internă și hibride plug-in.

Mărcile chineze au reprezentat peste 26% din piața hibridelor plug-in din Europa de Vest în al doilea trimestru, în creștere față de doar 2,2% în aceeași perioadă cu doi ani în urmă.

Vor tarife, dar cooperează cu chinezii

Problema este că, în timp ce constructorii occidentali strigă împotriva concurenților chinezi, tot ei cooperează cu aceștia continuu.

Industria auto europeană face acum presiuni pentru impunerea de tarife asupra hibrizilor plug-in chinezi, în timp ce UE lucrează la o legislație care va include prevederi de tip „Made in Europe”, impunând niveluri minime de conținut local pentru ca vehiculele electrice să poată beneficia de subvenții-cheie sau de contracte guvernamentale.

În același timp, producătorii încearcă, de asemenea, să profite de ascensiunea chinezilor, vânzându-le capacitate de producție la fabricile subutilizate și valorificând tehnologia lor în domeniul vehiculelor electrice.

Stellantis, Renault, Ford

Stellantis, de exemplu, a încheiat un parteneriat cu compania de stat chineză Dongfeng. De asemenea, negociază un parteneriat cu JAC și Huawei pentru marca Maserati. Concomitent, va produce mașini împreună cu Leapmotor la o fabrică a sa din Spania.

Renault produce, de asemenea, modelul vechi al Daciei Spring în China și a grupat uzinele sale de motoare și cutii de viteze în compania Horse, deținută în comun cu grupul Geely.

Același lucru îl fac și americanii: Ford produce în China mașini împreună cu grupurile Changan și Jianling Motors (JMC), a vândut o parte din uzina din Valencia către Geely, negociază un parteneriat cu BYD pentru mașini hibride și unul cu CATL pentru America de Nord.

De asemenea, Mazda aduce în Europa modelele electrice CX-6e și 6e, produse în China de Changan.

„Europenii joacă un fel de joc dublu”, a declarat Pedro Pacheco, vicepreședinte pentru cercetare la Gartner.

Cel mai important salon din pandemie încoace

Producătorii auto chinezi s-au impus ca niște concurenți redutabili în domeniul tehnologiei vehiculelor electrice, dar producătorii europeni încearcă să riposteze cu o nouă generație de modele electrice mai accesibile.

„Acest salon auto va fi probabil cel mai important din regiune de la începutul pandemiei”, a declarat analistul auto Felipe Munoz.

„Aceasta este platforma pe care europenii o folosesc pentru a le transmite chinezilor că sunt încă puternici și încă pregătiți”, continuă el.

Relansarea Citroen 2CV

Una dintre lansările europene de marcă de la salon, relansarea modelului Citroën 2CV de către Stellantis, va testa noile reguli care permit producătorilor auto să renunțe la anumite dotări pentru a oferi vehicule electrice mai accesibile și a contracara concurența chineză.

Între timp, mărci chinezești până acum puțin cunoscute, precum Aito, marca premium deținută de producătorul auto Seres Group cu sediul în Chongqing, vor căuta să realizeze o străpungere.

Aito își propune ca vânzările în străinătate să reprezinte 20% din volumul total în termen de trei ani, față de mai puțin de 1% în prezent, și intenționează să lanseze la Paris patru SUV-uri electrice premium destinate pieței europene.

Sosirea chinezilor a relansat saloanele auto

Francois Roudier, secretarul general al Organizației Internaționale a Producătorilor de Autovehicule, a declarat că sosirea mărcilor chineze a contribuit la revigorarea saloanelor auto, după ce interesul unor producători tradiționali a scăzut.

Numărul mare de vizitatori de la Paris reflectă presiunea crescândă asupra producătorilor auto de ambele părți de a concura pentru cumpărători pe o piață din ce în ce mai aglomerată, a spus el.

„Timp de ani buni, oamenii cumpărau mașini, iar acum producătorii trebuie să le vândă”, a spus el, adăugând că producătorii care nu au participat „au făcut o greșeală”.

„Într-un fel, dacă nu ești prezent la salon, nu vinzi”, a conchis el.

Invazie chineză și în România

Salonul Auto București are la rândul său loc în această perioadă, până duminică, 11 octombrie.

Libertatea a participat la deschiderea salonului, iar acesta este dominat de lansările producătorilor chinezi.

Marca chineză iCar a lansat în premieră europeană modelul V27 la București, Leapmotor a lansat modelele B05 și B03X în România, în vreme ce la salon au participat și mărci chinezești care abia s-au lansat în România în acest an, precum Lepas și Jetour.

La acestea se adaugă mărci consacrate deja, precum BYD, Chery și producătorul britanic MG, deținut de grupul chinez de stat SAIC. La fel, un alt producător englez, Lotus, care este controlat de Geely, a fost prezent la salon.

Nu au participat însă producători precum Dacia, Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes și nici mărcile grupului Volkswagen, precum Audi, Skoda sau Cupra. De asemenea, nu au participat nici o serie de producători chinezi, precum Xpeng, proaspăt lansat în România, dar nici Geely și nici mărcile sale Zeekr și Lynk&Co, care sunt disponibile în țara noastră.

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Tags: mașini electrice Stiri Franta Stiri China Stiri Auto
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7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
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