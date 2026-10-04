Mașinile chinezești vândute în Europa nu mai sunt neapărat construite la mii de kilometri distanță și aduse cu vaporul. Mai multe mărci au început deja să producă pe continent, iar altele își pregătesc fabrici proprii sau folosesc uzine europene existente.

Pentru cumpărător, diferența nu ține doar de eticheta „Made in Europe”: producția locală poate însemna costuri mai mici de transport, livrări mai rapide și evitarea taxelor suplimentare impuse de Uniunea Europeană mașinilor electrice fabricate în China.

XPeng și GAC fac deja mașini în Austria

Unul dintre cele mai clare exemple este XPeng. Constructorul chinez produce deja unele dintre modelele sale în Austria, la uzina Magna Steyr din Graz. Fabrica este cunoscută în industria auto pentru că a construit de-a lungul timpului mașini pentru numeroase mărci europene și premium, iar acum asamblează și electrice chinezești.

XPeng a început cu modelele G6 și G9, iar producția europeană se extinde treptat și către alte modele. Pentru client, asta înseamnă că poate cumpăra o mașină de marcă chineză care este efectiv asamblată în Austria, nu în China.

Tot la Graz a început producția și pentru GAC, un alt grup auto foarte mare din China. Modelul Aion V este asamblat în aceeași uzină, într-o perioadă în care GAC încearcă să își crească prezența în Europa.

BYD își construiește propria fabrică în Ungaria

BYD a ales o variantă și mai ambițioasă. În loc să contracteze pur și simplu o fabrică europeană, constructorul își construiește propria uzină la Szeged, în Ungaria.

Fabrica a intrat în etapa de producție de probă, iar producția de serie este așteptată să crească în perioada următoare. Printre modelele care urmează să fie construite aici se află și Dolphin Surf, una dintre cele mai accesibile electrice BYD.

Uzina este gândită pentru sute de mii de mașini pe an, ceea ce ar transforma Ungaria într-unul dintre cele mai importante centre europene pentru producția BYD. În prezent, mare parte dintre mașinile mărcii vândute în Europa sunt încă importate din China, dar proporția ar trebui să scadă pe măsură ce fabrica intră în ritm normal.

Leapmotor și Chery au ales Spania

Leapmotor, marcă în care Stellantis are o participație importantă, a produs deja modelul electric T03 la uzina din Tychy, Polonia. Proiectul a fost însă oprit, iar atenția s-a mutat spre Spania, unde grupul pregătește producția altor modele, inclusiv SUV-ul B10.

Avantajul Leapmotor este evident: nu trebuie să construiască de la zero fiecare fabrică, pentru că poate folosi infrastructura industrială Stellantis deja existentă în Europa.

O strategie apropiată are și Chery. Grupul chinez, care deține mărcile Omoda și Jaecoo, lucrează în Barcelona împreună cu Ebro, pe amplasamentul fostei fabrici Nissan. Planul este ca tot mai multe modele destinate pieței europene să fie produse sau asamblate local.

Pentru Omoda și Jaecoo, asta este important mai ales pentru că ambele mărci se extind rapid în Europa, inclusiv în România.

De ce vor chinezii să producă în Europa

Principalul motiv este unul foarte simplu: taxele. Uniunea Europeană a introdus tarife suplimentare pentru mașinile electrice importate din China, peste taxa vamală obișnuită, iar nivelul diferă de la un producător la altul.

Dacă mașina este construită în Europa, situația se schimbă radical. Constructorul nu mai importă vehiculul complet din China și poate evita o parte importantă din aceste costuri.

Mai există și avantajele logistice. O mașină produsă în Austria, Ungaria sau Spania nu mai trebuie transportată săptămâni întregi cu vaporul, iar constructorul poate reacționa mai repede la cererea din Europa.

Nu toate brandurile sunt încă în aceeași etapă

XPeng și GAC au deja producție efectivă în Austria, BYD își pornește propria uzină din Ungaria, iar Leapmotor și Chery își extind proiectele în Spania. Alte grupuri chineze analizează la rândul lor fabrici sau parteneriate europene, însă unele dintre acestea sunt încă în faza de plan.

Tendința este însă clară: după ce constructorii chinezi au intrat în Europa prin importuri, următorul pas este să își facă mașinile chiar aici.