Alertă majoră în SUA după ce mii de oameni au primit ordin să se evacueze din calea uraganului Isaias

Uraganul Isaias, care a fost inclus în categoria 2, se îndreaptă cu rapiditate spre coasta Golfului Mexic din Statele Unite. Autoritățile au decis să emită ordine de evacuare pentru turiști și să mobilizeze localnicii să se pregătească pentru impact. Potrivit Agenției Naționale pentru Uragane din SUA, furtuna ar urma să lovească zona Florida Panhandle, sudul statului Alabama și sudul statului Mississippi, aducând cu ea ploi torențiale, inundații și rafale de vânt devastatoare, informează AP și CNN.

Uraganul Isaias a adus vijelii cu rafale de până la 160 km/h

Joi, Uraganul Isaias a adus vijelii cu rafale de până la 160 km/h, depășind pragul de 154 km/h necesar pentru a fi clasificat drept uragan de categoria 2. Furtuna se deplasa spre nord-est cu o viteză de 22 km/h și era localizată la aproximativ 415 kilometri sud de gura fluviului Mississippi.

Michael Brennan, directorul Agenției Naționale pentru Uragane din Miami, a declarat: „Ne așteptăm ca Isaias să fie un uragan periculos când va atinge uscatul. Astăzi este ziua să vă pregătiți și să fiți în siguranță până mâine, deoarece condițiile se vor deteriora rapid pe coasta de nord a Golfului pe măsură ce Isaias se apropie”.

Autoritățile le-au cerut turiștilor să se evacueze de urgență din zonele vizate din Alabama și Florida

Autoritățile au emis avertismente de uragan pentru zona dintre Ocean Springs, Mississippi, și granița dintre comitatele Bay și Gulf din Florida, precum și alerte de valuri de furtună pentru teritoriile dintre gura fluviului Mississippi și râul Suwannee.

Guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a ordonat evacuarea de urgență a turiștilor din zonele Gulf Shores, Orange Beach și Insula Dauphin. Imagini publicate pe rețelele sociale arată cozi lungi de mașini pe șoselele de ieșire din Gulf Shores, în timp ce steaguri roșii duble flutură pe plajele închise din cauza pericolului.

În Florida, patru districte școlare au anulat cursurile de la sfârșitul săptămânii, iar mai multe comitate au impus evacuări obligatorii în zonele de coastă. Guvernatorii statelor Florida și Alabama au declarat stare de urgență în zeci de comitate, iar guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a anunțat mobilizarea a aproximativ 5.000 de membri ai Gărzii Naționale până vineri.

Pe insula-barieră Dauphin, lungă de 24 de kilometri, locuitorii au fost sfătuiți să se evacueze voluntar, în special din zona vestică expusă la valurile de furtună. „Nu mă aștept la pagube majore, dar aceste lucruri sunt imprevizibile. O mică deviere sau o intensificare bruscă a furtunii ne pot surprinde. Trebuie să fim pregătiți pentru ce e mai rău”, a spus primarul Jeff Collier.

Uraganul Isaias aduce fenomene extreme și pene de curent în unele state din SUA

Conform prognozelor, în unele părți din Alabama și Mississippi, apa rezultată din valurile de furtună și mareea înaltă ar putea atinge 1,5 până la 2 metri.

În plus, uraganul Isaias ar putea aduce până la 38 de centimetri de precipitații în zonele de coastă și ar putea provoca tornade în noaptea de vineri spre sâmbătă, de-a lungul regiunii Florida Panhandle și în sud-vestul statului Georgia.

După ce va lovi uscatul, specialiștii estimează că furtuna va slăbi rapid, dar avertizează asupra riscului de „pene de curent de lungă durată”.

Localnicii s-au pregătit să înfrunte furtuna și au luat măsuri de siguranță să-și salveze casele

În Loxley, Alabama, Nichole Eubanks și soțul ei, care locuiesc la o fermă cu zeci de animale salvate, inclusiv capre, măgari și pisici, s-au pregătit să înfrunte furtuna.

„E înfricoșător. Nu știi niciodată unde vor merge aceste furtuni și cât de grave vor fi până nu ajung”, a spus Eubanks, în vârstă de 35 de ani, informează sursa citată mai sus.

În satul de pescari Bayou La Batre, Tony Rice și Lance Connor au luat măsuri de precauție pentru a-și proteja barca, mutând-o într-un loc mai sigur. În Pensacola, Florida, aeroportul se va închide vineri dimineață pentru zborurile comerciale, iar primarul D.C. Reeves a îndemnat localnicii să verifice starea vecinilor mai în vârstă sau a celor vulnerabili. „Evident, nu e cazul să ne panicăm acum”, a declarat Reeves.