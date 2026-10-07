După ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul oficial de desemnare, premierul desemnat Luca Niculescu dă startul discuțiilor decisive cu formațiunile politice din Parlament. Cu un termen strict de 10 zile la dispoziție pentru a depune echipa de miniștri și programul de guvernare, fostul secretar de stat din MAE mizează pe consens și pe o abordare tehnică, inspirată din experiența sa de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE.

Săptămâna aceasta marchează prima rundă intensă de consultări axate exclusiv pe prioritățile economice și pe structura programului de guvernare. Ulterior, negocierile vor intra în faza cea mai fierbinte: împărțirea portofoliilor și configurarea viitoarei echipe ministeriale. Testul suprem în Parlament este preconizat pentru data de 19 octombrie, când noul Cabinet va cere votul de învestitură, așa cum surse surse din cadrul PSD și PNL au precizat pentru Libertatea.ro.

Luca Niculescu, ecuație dificilă pentru votul din Parlament

De la declanșarea crizei politice și până la consultările derulate la Palatul Cotroceni, găsirea unei majorități solide a rămas o ecuație dificilă. În prima sa intervenție publică de la primirea mandatului, Luca Niculescu le-a transmis formațiunilor politice un mesaj de deschidere, invocând modul în care s-a lucrat la nivel instituțional pe parcursul celor peste 100 de reforme necesare în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Partidele politice au reuşit să susţin împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferenţele fireşti dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeaşi deschidere şi acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne uneşte”, a punctat premierul desemnat, adăugând că este pregătit să preia propuneri valoroase, indiferent din ce zonă eșichierului politic provin.

Din perspectiva sa, reformele necesare în economie, administrație, sănătate și educație trebuie ancorate direct în date concrete și bune practici validate internațional, eliminând populismul din construcția bugetară și administrativă.

Calendarul strâns până la votul din Parlament

Drumul de la desemnare până la instalarea efectivă la Palatul Victoria presupune parcurgerea rapidă a câtorva etape procedurale stabilite de Constituție:

Runda I de negocieri (Programul de guvernare): Premierul desemnat poartă discuții pe capitole economice și sociale cu liderii parlamentari pentru definirea priorităților comune. Runda a II-a de negocieri (Componența Guvernului): Negocierea echipei de miniștri și alocarea portofoliilor în funcție de ponderea politică și profilele profesionale ale candidaților. Depunerea listei și a programului: Trecerea pragului celor 10 zile de la semnarea decretului, etapă în care dosarul complet ajunge la birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. Audierile în comisiile de specialitate: Maratonul de audieri ale miniștrilor propuși în comisiile parlamentare comune. Votul de învestitură (19 octombrie): Ședința plenului reunit în care Luca Niculescu și echipa sa au nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile („pentru”) din partea deputaților și senatorilor pentru a primi undă verde.