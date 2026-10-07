Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, a anunțat miercuri că lucrează la elaborarea programului său de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a subliniat că, deși discuțiile se vor concentra pe constituirea unei majorități, negocieri și numiri, prioritatea sa rămâne identificarea soluțiilor pentru echilibrul politic și economic al României.

„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”, a scris premierul desemnat, Luca Niculescu, pe Facebook.

În centrul preocupărilor sale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare a cetățenilor și inițiativele pentru sprijinirea mediului de afaceri.

„Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie”, a subliniat Niculescu.

El a adăugat că grija față de cetățeni implică o economie sănătoasă, o colectare eficientă a banului public și o gestionare responsabilă a resurselor.

„Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii. Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții” , a explicat Luca Niculescu.

Marți, 6 octombrie, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Conform legii, acesta are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului și programul de guvernare, dar și pentru a negocia sprijin politic pentru obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.