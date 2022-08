Hugh Bonneville are un rol incredibil în viitorul neo-thriller de la Netflix, „Am trecut pe acolo” / „I Came By”. Filmul va avea premiera internațională pe Netflix la sfârșitul lunii august 2022. Iată ce știm până acum despre „Am trecut pe acolo”: inclusiv intriga, distribuția, trailerul și data de lansare pe Netflix.

„Am trecut pe acolo” de la Netflix va fi regizat de Babak Anvari, câștigător al premiului BAFTA, care a regizat proiecte precum Under the Shadow, Monsterland și Wounds. Anvari va fi co-scenaristul filmului împreună cu Namsi Khan, care a lucrat la producții precum His Dark Materials, Domina și Humans.

Proiectul face parte din marea ofensivă a Netflix în domeniul producțiilor din Marea Britanie, inclusiv prin crearea unui nou centru creativ uriaș sub forma studiourilor Shepperton. Fiona Lamptey a vorbit în luna august despre eforturile Netflix în regiune, spunând: „Domeniul de aplicare și ambiția reprezintă strategia mea principală pentru Marea Britanie”.

Tot ce mai știm despre „I Came By” de la Netflix

Datorită comunicatului oficial de presă și a lansării trailerului, putem confirma acum că „Am trecut pe acolo” va fi lansat la nivel global miercuri, 31 august 2022. Momentan nu se știe dacă în România va fi disponibil la această dată, el nefiind pe lista noutăților comunicate oficial pentru luna august.

Sinopsisul oficial al filmului „I Came By”:

Un tânăr artist graffiti rebel ia în vizor casele elitei înstărite londoneze. Când descoperă un secret sumbru despre un judecător prestigios, va porni într-o călătorie șocantă, punându-se în pericol pe el și pe cei apropiați lui.

