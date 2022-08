Cum arată Meg Ryan la 60 de ani. Au trecut 33 de ani de la „When Harry Met Sally”, filmul care i-a adus succesul

În anii 90, Meg Ryan era numită atât de publicațiile de specialitate, cât și de fani regina comediilor romantice. În același timp, publicația People o adăuga pe lista celor mai frumoși oameni din lume.

Recent, Meg Ryan a fost surprinsă luând prânzul în Santa Barbara, în California. Actrița în vârstă de 60 de ani s-a plimbat prin parcarea restaurantului cu telefonul mobil și o geantă de cumpărături în mână. Părul blond auriu caracteristic lui Ryan era ascuns sub o pălărie de soare elegantă din paie, scrie dailymail.co.uk.

Ryan și-a protejat ochii cu o pereche de ochelari de soare și părea să poarte puțin sau deloc machiaj.

I’m convinced the @DailyMailUK writes these headlines before actually seeing the photos.



„Meg Ryan, 60, looks radiant in a straw hat and stylish shades as she grabs lunch to-go in Santa Barbara”

https://t.co/Pa3xEv6hId