Amalia Enache își gândește vacanțele în funcție de fiica ei, prin urmare, pe harta distracției din această vară a trecut și Parisul, unde vedeta PRO TV are o prietenă, iar fetița acesteia este de aceeași vârstă cu Alma. Astfel stând lucrurile, escapada în Franța nu avea cum să nu fie reușită.

Încă nu sunt dezmeticită, știi cum e, după întoarcerea din vacanță ai nevoie de o mică vacanță să te odihnești. A fost foarte frumos. Am făcut încă o vacanță din asta condensată, adică 7-8 zile. Am fost în Paris în primul rând, din Paris am fost un weekend în Normandia, care e cea mai apropiată plajă, la 2 ore cu mașina și întoarcerea am celebrat-o așa în stil mare la Disneyland. A fost prima oară pentru Alma și doar a doua oară pentru mine și totodată prima oară pentru mine ca turist. Eu am mai fost la Disneyland ca reporter, am făcut un reportaj acolo în urmă cu mulți ani și îmi doream să mă întorc și ca spectator. Am așteptat prilejul să aibă Alma vârsta potrivită, să fie suficient de mare, când sunt mici, copiii își pierd mai ușor răbdarea pe la cozi, dar nu atât de mare încât să nu mai creadă în lumea poveștilor.

Amalia Enache, pentru Unica.ro