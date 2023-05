Invitată la FRESH by UNICA, Bella Santiago a vorbit despre relația pe care o are cu părinții soțului și a povestit cum au primit-o aceștia în familie pe fiica ei, pe care a adus-o din Filipine după doi ani.

Bella Santiago a spus adevărul despre socrii ei. Cum se înțelege cu părinții soțului: „Aici am simțit iubire”

„Eu le zic tata și mama socrilor mei, pentru că eu sunt un copil care nu a avut tată și mama nu prea a fost lângă mine, nu a fost caldă. Asta am simțit eu când am ajuns în România, că toate mamele aici sunt foarte călduroase. Asta mi-a lipsit de la mama, pentru că ea e foarte rece, aici am simțit iubire de familie, de mamă, de tată. Am simțit iubire ca într-o familie completă”, a declarat Bella Santiago despre relația pe care o are cu socrii. Citește continuarea pe Unica.ro.

