Reforma a început deja cu un proiect-pilot ce include 22 de companii din energie, transporturi și industrie. Acestea au acumulat, doar în 2025, pierderi de peste un miliard de lei și datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei, costuri suportate direct din bugetul public. În acest context, autoritățile au stabilit priorități de acțiune pentru a stopa risipa și a eficientiza managementul.

Companii precum ELCEN, Oil Terminal și CFR SA, care joacă un rol esențial în infrastructura critică, vor beneficia de investiții majore și o administrare mai profesionistă. „Statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil, să știe ce deține și să ia decizii informate cu privire la viitorul fiecărei companii”, a mai precizat oficialul.

Pentru firmele strategice, cum sunt Avioane Craiova și Romaero, vor fi realizate analize și audituri independente, pentru a identifica soluții de valorificare a potențialului industrial. În cazul unor entități precum Compania Națională pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), vor fi implementate modele europene pentru a crește competitivitatea.

Companiile cu probleme financiare cronice, precum CFR Călători, Metrorex și TAROM, vor intra într-un proces de redresare operațională, cu expertiză internațională. De asemenea, unde există suprapuneri și ineficiențe, se vor face fuziuni pentru reducerea costurilor, cum este cazul Telecomunicații CFR și Tipografica Filaret.

Pentru companiile fără viitor, cum ar fi CFR Marfă și Petrotrans, procesul de închidere va fi realizat treptat și ordonat. Petrotrans, aflată în faliment din 2007, continuă să genereze costuri pentru stat, un exemplu clar al necesității reformei. În același timp, o parte dintre companii, precum Hidroelectrica, Romgaz sau CEC Bank, ar putea fi listate la bursă, cu păstrarea controlului majoritar de către stat. „Această etapă va contribui la dezvoltarea pieței de capital și va crește transparența”, a adăugat Ilie Bolojan pe Facebook.

În următoarele 30 de zile, autoritățile vor lansa un nou val de evaluări pentru alte companii de stat, pe baza situației financiare și a importanței lor strategice. Scopul? „Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie și în bugetul public, în beneficiul României și al oamenilor.”

