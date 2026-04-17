Mădălin Ionescu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de probleme serioase de sănătate apărute pe fondul stresului acumulat în ani de televiziune. După o carieră de peste 25 de ani, prezentatorul a ajuns în pragul epuizării, confruntându-se cu un al doilea episod de burnout.

Mădălin Ionescu la spitalIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

„Am început să consum zilnic ulei de măsline. De cea mai bună calitate. Dimineața, pe stomacul gol. A devenit micul meu dejun. După al doilea burnout, am avut ceva probleme cu inima. Aritmii. Luni de zile. Peste 7 mii pe zi! Deficiențe de potasiu, magneziu. După mai bine de 25 de ani de televiziune la cel mai înalt nivel, nu aveam cum să rămân imun la stres”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

Probleme de sănătate care i-au pus inima în pericol

Vedeta a mărturisit că stresul constant și ritmul alert de muncă și-au pus amprenta asupra organismului său. În urma celui de-al doilea burnout, Mădălin Ionescu s-a confruntat cu afecțiuni cardiace serioase, care i-au afectat semnificativ starea generală.

Perioada respectivă a fost una dificilă, în care a fost nevoit să își regândească complet stilul de viață și prioritățile.

„Am norocul unor gene bune și o minte care a experimentat și înțeles multe. Poate alții s-ar fi prăbușit. Acum însă, sunt din ce în ce mai echilibrat. Anul trecut am reușit chiar să îmi văd iar pătrățelele de pe abdomen. Dispăruseră din studenție. Mă reconstruiesc. Scriu. Mă întâlnesc cu oameni inspirați. Proiectez business-uri. Fac marketing. Mă deplasez. Caut. Trăiesc intens”.

După momentele critice, Mădălin Ionescu spune că a reușit să își recapete treptat echilibrul prin schimbări importante în viața de zi cu zi. A acordat mai multă atenție sănătății, alimentației și modului în care își gestionează stresul.

Procesul de recuperare nu a fost unul rapid, însă vedeta susține că disciplina și atenția la detalii au făcut diferența.

„Dar uleiul… ei bine, uleiul de măsline e o comoară. Inima mea s-a liniștit. Nu brusc, nu miraculos peste noapte, ci lent, ca o mare care își găsește echilibrul după furtună. Pentru că uleiul de măsline autentic nu e doar un aliment . E un sistem biologic complet, o matrice de compuși activi pe care industria alimentară modernă aproape a uitat cum să-i respecte”, a mai spus prezentatorul TV.

Ingredientul „minune” din rutina zilnică

Un rol important în revenirea sa l-ar fi avut consumul zilnic de ulei de măsline extravirgin, pe care îl consideră benefic pentru organism. Mădălin Ionescu a subliniat importanța alegerii unor produse de calitate și a explicat diferența dintre uleiul autentic și cel procesat industrial.

Acesta spune că micile schimbări, repetate zilnic, pot avea un impact major asupra sănătății pe termen lung.

„Diferența dintre un ulei de măsline autentic, extra virgin, și unul comercial este uriașă. Primul este obținut prin presare la rece, fără rafinare, fără temperaturi agresive. Își păstrează polifenolii, acei compuși amari, ușor picanți, care «înțeapă» în gât. Acea senzație nu e un defect. Este semnătura vieții.

Cel comercial, rafinat, filtrat excesiv, oxidat în lumină și plastic, este, biochimic vorbind, o grăsime inertă. Calorii fără inteligență.

Uleiul autentic conține oleocanthal, un antiinflamator natural comparabil, în anumite mecanisme, cu ibuprofen. Conține molecule care reduc stresul oxidativ și protejează vasele de sânge. Inima și pielea își pot reveni substanțial”, a spus prezentatorul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Monden

