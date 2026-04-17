„Care e diferența dintre Iohannis și Nicușor Dan?”

„Am să-l aștept să-i aduc aminte de ce ne-a promis și ce nu a făcut”, a spus Marian Ceaușescu înainte de întâlnire. Iar când Nicușor Dan a ieșit, activistul l-a abordat direct și i-a cerut câteva minute pentru întrebări „civilizat”, în fața oamenilor. „Ca să vadă cetățenii că nu fugi de întrebări”, i-a spus acesta.

Prima întrebare a fost una simbolică: „Care e diferența dintre Iohannis și Nicușor Dan?”. Nicușor Dan a răspuns că el este „cineva preocupat de reforma justiției” de peste 20 de ani și că va continua pe acest drum.

Marian Ceaușescu i-a răspuns că aceste vorbe nu se mai reflectă în acțiunile sale și că, în opinia sa, s-a schimbat după ce a ajuns președinte. „Vă dau un avertisment verbal. Data viitoare cartonașul galben”, i-a spus acesta, sugerând că răbdarea publicului nu este nelimitată.

Președintele a respins ideea că și-ar fi schimbat pozițiile. „Nu confirm informația asta”, a spus el, cerând și argumente.

Activistul a adus în discuție numirile recente din Justiție, reproșându-i că a păstrat sau promovat procurori pe care îi critica în trecut. „Ați pus aceiași procurori pe care nu i-ați suportat”, i-a spus acesta, făcând referire inclusiv la nume precum Alex Florența sau Marius Voineag.

„Din moment ce i-am semnat, eu mi-asum”

Nicușor Dan a apărat decizia de numire a șefilor de parchete, afirmând că și-o asumă în totalitate și că s-a informat temeinic înainte de a face acești pași.

„Informațiile de pe parchete le-am cules eu singur, discutând zeci de ore cu zeci de procurori. Președintele României trebuie să se informeze din toate sursele și vă asigur că informația mea este foarte bună”, a explicat șeful statului, negând acuzațiile că ar fi devenit un „om al sistemului” sau că ar favoriza interesele partidelor politice în detrimentul cetățenilor.

Totuși, Marian Ceaușescu i-a menționat cazul judecătoarei Monica Cipariu Claudia de la Tribunalul București, pe care a descris-o ca fiind „și judecător, în același timp și inculpată pentru abuz în serviciu” și a invocat sute de motivări restante, unele vechi de zece ani.

Nicușor Dan a admis că nu știe speța: „Nu cunosc cazul, o să mă informez”, iar activistul a folosit imediat răspunsul pentru a-l taxa: „Ați văzut că nu sunteți foarte informat?”

„PSD Dan”? Președintele respinge eticheta

Activistul a insistat că președintele trebuie să apere interesele cetățenilor, nu ale partidelor. În acest context, a invocat și eticheta apărută în spațiul public, „PSD Dan”.

„Cine spune asta trebuie să vină cu argumente”, a replicat Nicușor Dan, respingând acuzațiile, dar activistul a replicat că argumentele există, dar „președintele nu le-ar accepta”.

Marian Ceaușescu i-a reproșat lui Nicușor Dan că în marile dosare corupții scapă mai des decât sunt pedepsiți, dar președintele a răspuns că știe problema și a încercat să o explice prin blocajele sistemice.

„Cunosc, cunosc asta. Sunt mai multe probleme. Una legată strict de dosarele penale: am avut două decizii care au… Înalta Curte, Curte Constituțională, Parlament, care au dus la mii, cred că zeci de mii de dosare pierdute pe prescripție”.

Activistul nu a acceptat explicația tehnică drept și i-a spus că președintele trebuie să intervină „acolo unde este nevoie”: „Fapte să văd, fapte”.

Nicușor Dan a primit „cadouri” de aducere aminte în stradă

Activistul i-a adus președintelui două cadouri simbolice, iar primul oferit a fost un afiș celebru din campania electorală: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și i-a reproșat acestuia că rata de recuperare a prejudiciilor în marile dosare de corupție rămâne infimă, în timp ce statul a pierdut miliarde de euro.

„Mai este valabil mesajul acesta?”, a întrebat activistul. „Bineînțeles, numai că nu sunt eu cel care trebuie să dea banii înapoi”, a replicat Nicușor Dan.

„Știți cât este suma? 38 de miliarde de euro. Știți câți s-au recuperat? 0,7%”, i-a spus acesta.

De asemenea, activistul i-a oferit președintelui un pix pe care scria „România”, îndemnându-l ca, înainte de a semna viitoarele decrete, să se gândească la cetățenii care l-au votat, nu la calculele politice ale majorității parlamentare.

Nicușor Dan, o nouă deziluzie pentru România?

Marian Ceaușescu a comparat speranța pusă în Nicușor Dan cu entuziasmul din 1996, când mulți români au crezut că România scapă definitiv de vechile structuri și de oamenii care marcaseră începutul tranziției.

„Dacă vă aduceți aminte… În luna mai, când eu am candidat la președinție, Parlamentul era deja format, da? În Parlamentul deja format, avem 35% partide anti-occidentale. Da. Încă din campania aia, eu am spus că România are nevoie de stabilitate. Și această stabilitate înseamnă majoritate parlamentară. O majoritate parlamentară nu se poate face fără PSD. Ăsta-i un lucru”, a răpuns Nicușor Dan, care a continuat explicând că această realitate politică nu înseamnă că a abandonat problema reformei.

„Pe de altă parte, năravurile PSD-ului, năravurile și ale altora care au devenit și la USR și la PNL și la toți… de a aduce România dreaptă, funcționare instituție, asta mă preocupă în continuare”.

Răspunsul lui Nicușor Dan către cei care au ieșit în stradă pentru el

Marian Ceaușescu nu a uitat să îi reamintească lui Nicușor Dan cât de mult au investit unii oameni în victoria lui politică și câtă speranță a fost în alegerile prezidențiale.

„Eu unul cât am stat în stradă pentru ca dumneavoastră să deveniți președinte? Câți ca mine?”, i-a spus activistul.

Nicușor Dan nu a încercat să minimalizeze această presiune și a răspuns simplu: „Sunt conștient de asta”.

Marian Ceaușescu i-a spus lui Nicușor Dan că se întreabă dacă mai merită să lupte pentru țara asta, dacă el primește amenzi, iese în stradă și susține cauze civice, iar apoi ajunge să simtă că este dezamăgit exact de cei pe care i-a susținut.

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost direct: „Trebuie să vă luptați inclusiv pentru justiția asta. Și eu am luat… am luat cu totul vreo 70 de amenzi”. Marian Ceaușescu i-a răspuns imediat că el are 130.

Președintele României: „Sunt la fel, sunt la fel”

Marian Ceaușescu i-a cerut să revină la omul care era înainte de a deveni președinte.

„Sunt la fel, sunt la fel”, a răspuns șeful statului.

Nemulțumirea societății a venit după ce Nicușor Dan a numit, pe 8 aprilie, noii șefi ai marilor parchete, printre care Cristina Chiriac ca procuror general, în ciuda unui aviz negativ din partea CSM. De asemenea, și alte numiri contestate au fost menținute, ceea ce a alimentat criticile.

  • Cristina Chiriac – procuror general
  • Viorel Cerbu – procuror-șef DNA
  • Codrin Miron – procuror-șef DIICOT
  • Marius Voineag – adjunct PG
  • Marinela Mincă – adjunct DNA
  • Marius Ștefan – adjunct DNA
  • Alex Florența – adjunct DIICOT

Trei dintre acești candidați primiseră aviz negativ de la CSM, însă președintele a respins doar o singură propunere: Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Președintele a susținut însă public, inclusiv într-un interviu la Europa FM, că nu a existat niciun „troc politic” și că a ales „aproape optimul posibil”, după consultări cu zeci de procurori. El a spus că așteaptă de la noii șefi ai parchetelor o „dinamizare” a activității și rezultate mai bune în lupta împotriva corupției.

