Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”

La Iași au dispărut toate posturile vacante

Primăria Iași se numără printre primele administrații din țară care au pus în aplicare noul plafon de personal impus de guvern. Reducerea cu 30% înseamnă eliminarea a 251 de posturi, însă toate figurau ca vacante în organigramă.

O decizie în acest sens a fost adoptată miercuri, 15 aprilie, de Consiliul Local (CL) Iași, iar primarul Mihai Chirica a susținut că impactul nu este unul „dramatic”, tocmai pentru că posturile nu erau ocupate.

Totuși, edilul a avertizat că urmează o etapă mai complicată: reorganizarea serviciilor și direcțiilor, care ar putea duce, în timp, la disponibilizări. În paralel, primăria vizează o reducere cu 10% a fondului de salarii, estimat pentru 2026 la aproximativ 100 de milioane de lei.

Chiar și după aplicarea plafonului, numărul de posturi la Primăria Iași rămâne unul ridicat, respectiv peste 1.000 de angajați, dintre care aproape 600 în aparatul de specialitate al primarului.

„Nimeni nu pleacă acasă”

Aceeași logică este aplicată și la Poliția Locală Iași, unde reducerea de la 361 la 325 de posturi se face exclusiv din poziții neocupate. „Dacă trebuie să rămânem la 325, nu pleacă nimeni acasă”, a declarat directorul instituției Liviu Zanfirescu.

Instituția trebuie însă să reducă și fondul de salarii cu 10%, iar conducerea a anunțat consultări cu sindicatele pentru reorganizare. Ținta declarată este menținerea personalului operativ din teren și ajustarea structurilor administrative, acolo unde există cele mai multe posturi vacante.

În vara anului 2025, la prima variantă a reformei administrative inițiate de premierul Ilie Bolojan, Poliția Locală Iași ar fi urmat să rămână doar cu 227 de salariați, ceea ce ar fi însemnat concedierea directă a peste 60 de angajați.

Unii primari vor face transferuri între instituții

În multe comune din Iași, reducerea nu se va traduce automat în concedieri. Din cele 93 de primării din județ peste 760 de posturi urmează să dispară pe hârtie, însă o parte dintre angajați ar putea fi mutați în alte structuri.

Legea permite această flexibilitate pentru că mai multe domenii sunt exceptate de la plafonarea posturilor: învățământ, cultură (muzee, biblioteci, cămine culturale etc.), sănătate, asistență socială și serviciile publice de interes local (salubritate, transport, apă-canal etc.).

Potrivit unor surse din administrație, în multe cazuri angajații ar urma să fie transferați exact în instituțiile pentru care lucrau deja în practică: bibliotecari sau administratori de cămine culturale, dar și șoferi de microbuze școlare, mutați către școli.

Aceeași sursă susține că, în realitate, o parte dintre aceste transferuri corectează o situație mai veche, în care personalul era încadrat formal în aparatul de specialitate al primarului, deși lucra pentru alte servicii.

„Nimeni nu și-a bătut capul cu organigrama până acum, pentru că aveau și foarte multe posturi vacante. Practic, vorbim mai mult despre o reașezare și mai puțin despre disponibilizări”, potrivit sursei Libertatea.

Problemele reale vor apărea în comunități mici, unde toate posturile sunt deja ocupate. Un exemplu în acest sens este Ciohorăni, o comună cu o populație sub 2.000 de locuitori: primăria are 15 angajați și va trebui să rămână cu 11 salariați.

În alte comune, primarii susțin că vor continua în aceeași formulă. La Strunga, primarul Sorin Lazăr a declarat, cu ocazia unei întâlniri recente la Prefectura Iași, că fiecare funcționar din instituție „ține cel puțin două departamente”, exemplificând cu persoane care se ocupă în același timp de urbanism și patrimoniu sau contabilitate și taxe. Până la apariția OUG 7/2026, Primăria Strunga avea în organigramă 24 de posturi, iar acum va rămâne cu 17.

Primarul Alina Apostol, din comuna Ciortești, a declarat că a făcut deja o ajustare a fondului de salarii cu 10%, iar noua măsură „nu impactează absolut deloc” instituția.

Pe hârtie, reforma reduce aparatul administrativ. În practică, în multe cazuri dispar doar posturi vacante sau angajații urmează să fie mutați dintr-o structură în alta.

