Aflăm de la Ernest cum își crește fiul, în vârstă de aproape 9 ani, cum reușește să depășească diferențele și disensiunile apărute în relația de cuplu, dar și faptul că a ales să câștige mai puțini bani, pentru a petrece cât mai mult timp cu soția și copilul.

Ernest, despre relația cu soția: „Ne certăm, dar știm să ne și cerem iertare. Să ne asumăm că am greșit, să nu fim orgolioși”

Ernest este detectiv și-n acte, nu doar pe micul ecran la emisiunea „În căutarea adevărului”, de la Kanal D! Din păcate însă, prezentatorul tv nu poate practica această meserie, spune el, pentru că este recunoscut foarte ușor. Pe stradă, oamenii, când îl văd, îl întreabă „Pe cine mai urmăriți?”.

Ernest a dezvăluit, pentru UNICA.RO, că realizează de atâția ani acest gen de emisiune la Kanal D și că nu are cum să intervină monotonia pentru că pune suflet în fiecare caz prezentat, în parte.

Mai mult, vedeta Kanal D are și câteva sfaturi pentru cei care trec prin situații similare celor din show-ul „În căutarea adevărului”.

Ernest, detectiv la „În căutarea adevărului”: „Mă mai opresc oamenii pe stradă”

Care sunt planurile pentru noul an?

Să mă mențin sănătos fizic și mental și să petrec cât mai mult timp de calitate alături de familia mea.

Recomandări Comuniunea om, natură, business de la Romsilva. Cine sunt și cât câștigă oamenii care decid soarta pădurilor și a vânatului din România

De unde vine numele tău? Care este originea? Apropo, te mai opresc oamenii pe stradă? Ce-ți spun?

Poveste lungă cu numele meu… Familia din partea tatălui meu își dorea un nume unguresc, iar cea din partea mamei, un nume românesc. Au căzut la pace asupra unui nume neutru. Originea, sincer, nu o cunosc, dar știu că e un nume întâlnit atât în lumea anglo-saxonă cât și în lumea latină. Cred, totuși, că ai mei au avut că sursa de inspirație varianta englezească a numelui, cel mai probabil datorată numelui marelui scriitor Ernest Hemingway.

Și da, mă mai opresc oamenii pe stradă. În marea lor parte apreciază ceea ce facem la emisiune, unii și critică, dar este o critică bună, argumentată, constructivă și benefică, cel puțin pentru mine.

„Pun multă pasiune în ceea ce fac și pentru mine nu este o rutină, un job. Trăiesc fiecare situație de viață prezentată și sunt spontan”

Cum reușești să faci mereu același gen de emisiuni fără a interveni ”monotonia”? Sau cel puțin fără a se vedea acest lucru.

Eu pun multă pasiune în ceea ce fac și pentru mine nu este o rutină, un job. Eu trăiesc fiecare situație de viață prezentată și sunt spontan, spun ce gândesc. Totodată contează mult și feedback-ul primit de la oameni. Faptul că ei se regăsesc în anumite ipostaze, că îți apreciază munca, te face să ai poftă aceea de a continua.

Recomandări Europarlamentar din Olanda, țara care a scăpat de câinii fără stăpân: „România îi ucide de zeci de ani, fără niciun rezultat. Asta spune totul”

După atâția ani de emisiuni în care ”prinzi” oamenii că înșală, ce sfaturi poți da pentru a se evita o astfel de situație?

Am mai fost întrebat asta de multe ori! Bun, deci vreți să “fentați” sistemul (n.r.- râde). Ok! Păi primul și cel mai la îndemână sfat ar fi onestitatea. Dacă te-ai plictisit sau te-ai săturat etc. de cineva, atunci nu-ți complica viața. Pune punct, fă ordine în viață, după care deschide un nou capitol. Dacă totuși te încăpățânezi și insiști să continui așa și să îți distrugi viața, dar și pe a altora, atunci fi atent la detalii, căci acelea te dau de gol. În timp, când înșeli, și implicit îți minți partenerul, fie că vei conștientiza sau nu, comportamentul tău se modifică…

Ernest: „Treaba cu infidelitatea este serioasă”

Te-ai gândit că ai putea scrie o carte despre infidelitate?

Nu cred că am eu genul acesta de competențe psihanalitice. Treaba cu infidelitatea este serioasă. Lasă traume emoționale adânci. Poate te amuzi când povestești cu prietenii că vecina de la etajul 3 l-a prins pe soț cu una în casă, și ce scandal a ieșit, dar crede-mă, nu ai vrea să fii în pielea ei.

Chiar, există vreo carte care ți-a schimbat viziunea asupra vieții? Ce îți place să citești și care ar fi top 3 cărți pe care le-ai recomanda?

Recomandări Caracatița tăcerii. Instituția unde fostul șef a încasat peste 500.000 de lei salariu timp de 4 ani, deși nu a mers nicio zi la serviciu

O carte nu, dar un film da. Filmul se numește “Fight Club”. Îmi plac romanele SF, dar și cărțile legate de mistere, istorie (în special lumea antică) și religie. Acum citesc “Cartea lui Enoh”. Mă feresc să recomand un titlu anume, important e să citim. Ador sentimentul acela când mintea îți proiectează imaginea a ceea ce citești și viziunea autorului se împletește cu propria imaginație.

Ernest: „Din păcate meseria de detectiv nu am cum să o practic”

Știm că ai și studii de detectiv. Te-ai vedea vreodată practicând această profesie?

Eu sunt inginer ca formare, am terminat Facultatea de automatizări și calculatoare. A fost opțiunea mea să fac școală de detectivi. Din păcate meseria de detectiv nu am cum să o practic căci sunt foarte cunoscut, oricine m-ar recunoaște. Și când mă duc să cumpăr pâine inevitabil aud “Pe cine urmăriți domnul Ernest?”.

Ernest, ghidat de instinct în relația cu fiul

Ce fel de tată ești, genul permisiv sau strict? Te ghidezi după tehnicile parentingului modern sau te lași purtat de instinct, pentru a avea o relație echilibrată și deschisă cu fiul tău?

Bine punctat. Relație echilibrată. Asta încerc să fac, să mențin un echilibru. De cele mai multe ori mă las purtat de instinct și învăț din greșeli. Pentru mine este esențial ca fiul meu să comunice cu mine, să aibă încredere că poate să-mi spună orice, chiar dacă nu-mi place ceea ce aud uneori.

El știe că, chiar și dacă îl cert vreodată, îl iubesc. Știe că are voie să greșească, știe că vreau ca el să fie el însuși, nu ceea ce-mi doresc eu. E datoria mea să-i arăt acolo unde greșește, dar calea și-o alege singur.

Ernest: „Nu ai cum să fii pe aceeași lungime de undă. Poate în filmele horror”

De multe ori se întâmplă să apară divergențe între părinți, în cazul tău și al soției este la fel sau reușiți să fiți mereu pe aceeași lungime de undă în ceea ce-l privește pe cel mic?

Nu ai cum să fii pe aceeași lungime de undă. Poate în filmele horror. Esențială este comunicarea, sfătuirea dacă vreți, între parteneri, atunci când vine vorba de decizii majore.

Tu și Adriana sunteți împreună de foarte mulți ani… Există secretul unei relații de durată, în cazul vostru?

Nu există niciun secret. Sunt mai mulți factori de luat în calcul, iar discuția este una foarte amplă. Ce a funcționat la noi? Nu gândim la fel, dar nu suntem nici diametral opuși în păreri. Comunicăm, negociem. Ne certăm, dar știm și să ne cerem iertare. Am ajuns să ne cunoaștem bine unul pe celălalt, știm ce ne place și ce nu ne place, ceea ce ne permite că atunci când e cazul să facem acel mic compromis de dragul partenerului.

„Să nu uiți, chiar dacă anii trec, să pui «lemne» ca să întreții focul pasiunii”

Cum reușiți să depășiți discuțiile inerente apărute într-o căsnicie și să rămâneți aproape unul de altul, într-o perioadă în care rata divorțurilor s-a dublat.

Repet, ne certăm, dar știm să ne și cerem iertare. Să ne asumăm că am greșit, să nu fim orgolioși, ranchiunoși. Să nu cauți mereu să fie ca tine. Să nu ții supărarea aia cu zilele…Și să nu uiți, chiar dacă anii trec, să pui „lemne” ca să întreții focul pasiunii.

Ai vreo afacere? Investești bani într-o altă afacere?

Am o firmă de import-export (n.r. – râde). Glumesc, nu am o afacere. Mi-ar plăcea, dar nu am timpul necesar. După cum spuneam la început, timpul petrecut alături de familie este o prioritate, căci toți banii din lume nu-ți vor cumpăra timpul pierdut, deci prefer să câștig mai puțin, dar să fiu prezent în viața fiului meu, a soției mele.

Sursă foto: Facebook/ Instagram/ Kanal D

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Ce i-a făcut soacra și cum a reacționat fostul fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News