Valoarea tichetelor Rabla 2026 s-ar putea mări

„Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Ministrul mediului a mai explicat că direcția generală este menținerea sprijinului pentru achiziția de mașini noi, cu accent pe producția europeană, în contextul noilor reguli propuse pentru program.

„Am pus în transparent bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat ulterior. Imediat va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul (n.r. – privind valoarea tichetelor). N-are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut, ne uităm să vedem exact să facem o medie să vedem dacă putem să creștem”, a declarat Diana Buzoianu, despre valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026.

Finanțare doar pentru mașini europene

Programul Rabla 2026 vine cu modificări importante față de anii anteriori. Ministerul Mediului propune ca finanțarea să fie direcționată exclusiv către vehicule produse sau asamblate în Europa și către persoane fizice.

De asemenea, programul nu va mai include sprijin pentru panouri fotovoltaice, acestea fiind eliminate din schema de finanțare. În schimb, vor fi susținute bateriile de stocare, într-un program separat al AFM.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”, a explicat ministrul mediului, anterior.

În același pachet de măsuri, sunt prevăzute și fonduri importante pentru alte programe de mediu, inclusiv apă, canalizare și împăduriri, iar bugetul AFM se află în consultare publică.

Buget de 300 de milioane de lei pentru Rabla 2026

Pentru Programul Rabla 2026 a fost propus un buget de 300 de milioane de lei, în creștere față de anul anterior, când bugetul a fost de 200 de milioane de lei.

„Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa”, a precizat Diana Buzoianu.

După aprobarea bugetului AFM, vor fi publicate ghidurile de finanțare, care vor stabili exact condițiile de înscriere, valoarea ecotichetelor și criteriile de eligibilitate.

În 2025, ecotichetele acordate prin Programul Rabla au avut valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului și de vechimea mașinii casate.

Noul program ar urma să continue direcția de încurajare a achiziției de vehicule mai puțin poluante, însă cu ajustări de buget și priorități industriale, orientate spre producția europeană.

După finalizarea consultărilor și aprobarea bugetului AFM, Ministerul Mediului va publica ghidurile oficiale pentru Rabla 2026. Acestea vor clarifica atât valoarea finală a tichetelor, cât și condițiile exacte de participare pentru persoanele fizice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE