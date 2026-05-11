„Am analizat situația în care ne aflăm… astfel de discuții vor avea loc și în continuare, trebuie să existe astfel de discuții”, a declarat Kelemen Hunor la finalul întâlnirii de jumătate de oră, subliniind importanța dialogului între partide.

Liderul UDMR a exclus categoric varianta unui guvern minoritar, considerând-o nesustenabilă în contextul actual.

„Ești expus la multe riscuri (…) nu este o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță”, a explicat acesta, adăugând că soluția optimă ar fi „refacerea coaliției cu un premier care să poată fi acceptat de toată lumea”.

Întrebat despre posibilitatea unui premier tehnocrat sau a unui guvern tehnocrat, Kelemen Hunor a clarificat că aceste opțiuni nu au fost discutate: „Nu am vorbit de premier tehnocrat, de guvern tehnocrat. Dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune. Eu doresc refacerea coaliției; ar fi cea mai bună variantă în acest moment”.

Referitor la o eventuală nominalizare a sa ca premier, liderul UDMR a exclus această posibilitate cu o notă ironică: „Nu, totuși trăim în România”, a răspuns el.

În contextul consultărilor politice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, care urmează să fie organizate la Palatul Cotroceni, PNL și USR au solicitat PSD să propună o soluție după moțiunea de cenzură ce a dus la înlăturarea Guvernului Bolojan.

Întrebat despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou ca premier, Kelemen Hunor a atras atenția asupra problemelor de ordin logic și constituțional: „Trebuie văzut dacă se poate sau nu, din punct de vedere constituțional. Din acest punct de vedere există și o problemă logică: ai fost dat jos cu 281 de voturi. De unde găsești a doua zi 233 de voturi să fii pus înapoi?”.

Liderul UDMR a reiterat poziția partidului său, respingând ideea unui guvern minoritar format din PSD și UDMR.

„Noi încercăm să refacem coaliția majoritară. Nu ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar. Nu poți să iei decizii, nu poți să susții deciziile. Ceea ce ne așteaptă nu e ceva la care un guvern minoritar să facă față. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea”, a explicat Hunor.

În ceea ce privește procesul de nominalizare a noului premier, liderul UDMR a subliniat că decizia aparține exclusiv președintelui României: „El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern”.

