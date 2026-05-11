La trei ani după ce ea și Dinu Maxer au divorțat, Deea maxer a spus astăzi un Da! Hotărât. Evenimentul a avut loc într-o zi specială pentru partenerul Deei, astăzi fiind ziua lui de naștere.

În urmă cu doar câteva luni, bărbatul și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție chiar de ziua ei de naștere.

„De ziua mea am zis «Da», iar azi, de ziua ta am spus amândoi “Da”.
Astăzi nu este doar despre o semnătură sau o ceremonie. Pentru mine, este despre curajul de a crede din nou în iubire. Îți mulțumesc Cataramă Constantin pentru familia noastră frumoasă!”, a fost mesajul postat de Deea Maxer, lângă o fotografie alături de soțul ei, din fața oficiului de stare civilă.

În 2025, la doi ani de la divorțul de Deea Maxer, și Dinu Maxer s-a recăsătorit. Bărbatul și aleasa inimii sale, Magdalena Chihaia, au spus DA în fața ofițerului de stare civilă și în fața lui Dumnezeu. 

Deea Maxer și-a scos apartamentul la vânzare

După divorțul de Dinu Maxer, Deea Maxer a continuat să locuiască în același bloc cu fostul soț, pentru ca cei doi copii ai lor să fie aproape de ambii părinți. La trei ani de atunci, vedeta a decis să facă o schimbare importantă și să scoată la vânzare apartamentul în care a locuit în ultimii ani. Este vorba despre un apartament cu trei camere, semidecomandat, construit în 2017 și situat în Bragadiru, lângă București. Potrivit anunțului publicat online, prețul cerut pentru locuință este de 128.000 de euro.

Deea Maxer, care deține împreună cu partenerul ei o agenție imobiliară, a explicat pentru Spynews.ro motivul pentru care a luat această decizie. „Ne dorim să ne mutăm, suntem o familie de șase: eu și Constantin, doi copii ai mei și doi ai lui Constantin, iar când ne adunăm cu toții în casă, apartamentul a devenit neîncăpător.

Ne-a rămas apartamentul mic. E o decizie luată de mult, doar că nu făcusem pasul, pentru că, fiind plecați mai tot timpul, noi lucrăm în imobiliare și avem agenția împreună, ne-am ocupat de muncă și nu de prioritățile noastre personale, dar am zis că acum e momentul să punem apartamentul la vânzare și să facem o schimbare. Practic, acum și noi suntem clienți. A venit căldura, lumea e în căutare de case. E apartamentul în care am locuit în ultimii ani împreună cu copiii”, a declarat Deea Maxer.

