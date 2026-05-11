Echipa României a participat la ceremonia oficială de deschidere a Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mediatizate și spectaculoase momente ale săptămânii Eurovision. Evenimentul, organizat în centrul Vienei, a reunit reprezentanții tuturor țărilor participante într-un show transmis live și urmărit de fanii competiției din întreaga lume.

Ceremonia a debutat la celebrul Burgtheater și a continuat până la Rathausplatz, pe tradiționalul „Turquoise Carpet”, unde artiștii și delegațiile oficiale au defilat în fața publicului, a fotografilor și a presei internaționale.

România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu și colegii săi de trupă, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal, care au apărut într-o formulă artistică și vizuală special pregătită pentru acest moment.

Artiștii au fost însoțiți pe covorul turcoaz de Smaranda Vornicu, șef al Delegației României din partea TVR, și de Victor Rebenciuc, responsabil media din partea Universal Music România.

Pentru acest moment special, ținutele artiștilor sunt asigurate de platforma de fashion YOOX, reunind piese statement semnate de unele dintre cele mai influente case de modă internaționale. Printre brandurile alese se regăsesc Rick Owens, Maison Margiela, Jacquemus, Mugler sau Dolce & Gabbana, fiecare contribuind la conturarea unor look-uri curajoase, contemporane și pline de personalitate, în raport cu melodia „Choke Me”, cu care România concurează pe 14 mai 2026.

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost oprirea fiecărei delegații la punctul muzical live susținut de Woodstock Allstar Band, parte a traseului oficial al ceremoniei. La trecerea reprezentanților României, bandul a interpretat un fragment din binecunoscuta piesă românească „Mr Saxobeat”, interpretata de Alexandra Stan, cea mai ascultată melodie a unui artist român pe Spotify: aproximativ 900 de milioane de ascultări.

După defilarea de pe „Covorul Turcoaz”, artiștii români au participat la sesiuni foto, interviuri și întâlniri cu presa internațională și comunitatea Eurovision, înaintea recepției oficiale organizate la Primăria Vienei.

Participarea la ceremonia de deschidere marchează intrarea oficială a României în săptămâna Eurovision 2026, înaintea semifinalei a doua, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”.

România va întra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei 2, programată pe 14 mai 2026. Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, de la ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul
larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesă „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision Song Contest

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

