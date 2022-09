La sfârșitul anului trecut, Nicole a devenit mama unei fiice, Anastasia Maria, iar, în primăvara anului acesta, s-a căsătorit cu tatăl Anastasiei, Florin Popa (32 de ani), după o relație de 4 ani. Deși încă foarte tânără, Nicole are abilitatea de a gestiona cu succes toate rolurile vieții sale. Află cum face asta din rândurile de mai jos!

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o până acum în 2022?

Nu este neapărat o lecție, dar am învățat să am mai multă răbdare, iar acest fapt i se datorează Anastasiei.

Care a fost cea mai mare provocare ca mamă de până acum?

Perioada colicelor a fost dificilă. A adus cu ea multe ore nedormite, deoarece copilul plânge, iar tu, ca mamă, nu îi poți veni în ajutor cu mai nimic. A fost o perioadă grea, dar a trecut cu bine. Acum ne putem bucura de Anastasia și ea se poate bucura de noi și de joacă.

Te-ai întors relativ repede pe scenă după nașterea Anastasiei, cum reușești să îmbini cu succes viața personală cu cea profesională? Te simți vreodată copleșită? Cum îți „reîncarci bateria”?

Îmi reîncarc bateriile în drum spre concerte. Mă plimb prin țara noastră frumoasă, plină de peisaje spectaculoase, care mă ajută să mă deconectez. Și, desigur, timpul petrecut cu Anastasia mă încarcă și mă ajută să-mi doresc mai mult, să muncesc mai mult ca să pot fi alături de ea, să-i ofer tot ceea ce are nevoie. Am dobândit această abilitate de a pasa mingea de la carieră la rolul de mămică foarte ușor. Sunt multe lucruri care mă ambiționează să dau tot ce am mai bun în ambele roluri.

Cum ai revenit la silueta dinaintea sarcinii?

Perioada agitată cred că m-a făcut să revin atât de repede la greutate de dinaintea sarcinii. Am avut un ritm mai alert, nu am reușit să-mi respect programul de mese, mă rezumam la 1-2 mese pe zi, la care adăugam orele nedormite. Abia acum, după 9 luni, am reușit să-i facem un program de somn Anastasiei, prin care am reușit să ne echilibrăm.

Cum arată meniul tău dintr-o zi?

Meniul diferă. Încerc să mănânc cât se poate de sănătos și să nu includ foarte mulți carbohidrați în alimentația mea, deoarece, de-a lungul timpului, mi-am dat seama că nu sunt cei mai buni pentru mine. Încerc să mă concentrez pe proteină, multe legume, salate, iar zahărul este exclus. Așa reușesc să mă mențin în formă.

Între tine și soțul tău este o diferență de vârstă de 8 ani pe care în trecut ai spus că o consideri un avantaj. Când ați devenit părinți ți-a fost întărită această convingere?

Dintotdeauna am crezut că diferența de vârstă dintre un bărbat și o femeie este bine venită, atât timp cât nu este foarte mare, iar, în timpul sarcinii, mi-a fost întărită această idee, chiar și după. Florin este susținătorul meu indiferent de situație, iar experiența de viață își spune cuvântul în tot ceea ce face. Facem o echipă foarte bună, învățăm constant unul de la celălalt.

Cum vă împărțiți tu și Florin îndatoririle de părinți? Se întâmplă să aveți viziuni diferite despre cum ar trebui crescută Anastasia? Cum gestionați acele momente?

Bineînțeles că eu sunt o fire mai protectivă, dar și el este într-o oarecare măsură. Suntem diferiți, dar pe aceeași lungime de undă și asta ne ajută să nu avem conflicte. Avantajul nostru este că am fost crescuți în același stil. Avem un stil de comunicare sănătos, care ne ajută să luam cele mai bune decizii pentru Anastasia.

Care a fost cel mai romantic gest pe care l-ai făcut pentru Florin și viceversa?

Nici eu, nici Florin nu suntem firi romantice, însă el reușește să mă mai surprindă cu un buchet de flori sau cu o cină romantică. Faptul că avem o perioadă mai încărcată face lucrurile mai ușoare. Am învățat să ne bucurăm de cele mai simple lucruri, precum o seară în care ne uităm la un film.

Cum gestionați tu și Florin conflictele din cuplu?

Atunci când avem un conflict, unul dintre noi lasă de la el. Sunt puține momentele în care ne aprindem amândoi și continuăm discuția nervoși. De obicei, unul dintre noi lasă de la el și reluam discuția când suntem calmi.

Ca artist, ești mai mereu departe de acasă, a fost vreodată acest lucru un obstacol în relația voastră?

Niciodată, pentru că Florin s-a implicat dintotdeauna în cariera mea, acum mai mult decât niciodată. Nu a reprezentat un obstacol pentru noi, dimpotrivă, consider că ne-a apropiat și mai tare. Mergem împreună la concerte și este alături de mine la fiecare eveniment important.

Sunteți geloși?

Gelozia există într-o oarecare măsură. Este o gelozie sănătoasă, jucăușă, prin care ne arătăm într-un mod subtil iubirea!

Care a fost momentul acela dificil pe care l-ai depășit și care te-a făcut omul de azi?

Am avut parte de mulți oameni care poate au profitat de mine și mi-am dat seama mai târziu. Însă, așa cum a fost adresată întrebarea, acele momente m-au făcut mai puternică. Experiența pe care am dobândit-o de-a lungul timpului, având contact cu foarte multe tipologii de oameni de la o vârstă destul de fragedă, m-a făcut să-mi dau seama cum să gestionez aceste situații. Sinceritatea este un dar prețios, pe care nu toată lumea îl are, iar dacă tu îl oferi, nu înseamnă că îl vei primi înapoi. Îmi place să nu îmi creez așteptări, iar, dacă îmi doresc ceva extrem de tare, știu că eu sunt singura care poate face lucrurile să se întâmple.

Ai avut vreo întâlnire/întâmplare haioasă sau, dimpotrivă, înfricoșătoare cu un fan?

O întâmplare haioasă a fost când una dintre dansatoarele mele a fost luată pe sus de către un fan. Pentru ea poate că a fost puțin înfricoșător, dar totul s-a sfârșit cu bine, am râs împreună. În rest, pot spune că am fani destul de pașnici, plini de iubire, dornici să mă întâlnească. Plâng la întâlnirile noastre, fapt care mă surprinde, dar care mă face să mă simt împlinită. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă.

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut?

Nu prea fac lucruri nebunești, sunt o fire mai liniștită, poate puțin fricoasă.

Te-ai confruntat vreodată cu anxietatea sau depresia?

Am câteodată momente de anxietate, dar acestea dispar repede, reușesc să le gestionez singură, dar și cu ajutorul soțului și al familiei, care sunt mereu alături de mine, gata să mă susțină în orice moment dificil. Cu depresia, din fericire, nu m-am confruntat niciodată.

Care este cel mai mare vis al tău?

Vreau să sparg bariera internațională, este visul meu încă de când m-am lansat în România. Împreună cu echipa mea, lucrez să facem acest lucru să se întâmple cât mai repede. Sunt foarte entuziasmată să vedeți tot ce am pregătit pentru viitor!

