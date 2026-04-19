Petrotrans SA: O istorie a dezastrelor administrative

„Lipsa de decizie a costat mai mult decât ar fi costat chiar și cea mai proastă decizie posibilă”, a declarat Gheorghiu, acuzând tergiversările și lipsa unor măsuri ferme.

Potrivit vicepremierului, Petrotrans SA nu a fost niciodată listată la bursă și a rămas mereu sub controlul exclusiv al statului, ferită de orice formă de transparență sau supraveghere externă. Compania deținea o rețea de 1.800 de kilometri de conducte construite pentru transportul produselor petroliere.

Astăzi, această infrastructură a fost în mare parte distrusă, iar rețeaua nu mai transportă nimic de aproape 20 de ani.

„Hoții au demontat-o bucată cu bucată. Și totuși, în fiecare an, statul român plătește 27.960 de euro proprietarilor terenului de sub ea”, a scris Gheorghiu pe Facebook.

Decizii administrative care întârzie desființarea

Problemele companiei au început încă din 1996, când Guvernul a desființat entitatea care opera conductele și a integrat-o în Petrom. Totuși, autoritățile au omis să excludă Petrotrans din lista companiilor supuse privatizării.

Acțiunile unei companii inexistente au fost tranzacționate pe RASDAQ, iar nimeni nu a fost tras la răspundere, explică Gheorghiu. În 2005, printr-o ordonanță a Guvernului, Petrotrans a fost desemnată operator licențiat, însă fără să primească concesiunea necesară pentru a-și desfășura activitatea.

„August 2005: Activitatea Petrotrans SA încetează. Nu din cauza pieței și nu din cauza managementului, ci din cauza unei decizii administrative care nu a mai venit niciodată”, a spus vicepremierul.

Furturi masive și complicități oficiale la Petrotrans

În paralel, compania a fost ținta unor furturi masive. În anul 2000, o patrulă de jandarmi a descoperit prima rețea de furt din conducte.

„Preferă tăcerea în schimbul mitei. Afacerea continuă”, a relatat Gheorghiu.

În 2001, un echipaj al Secției 5 de Poliție București a facilitat creșterea acestui fenomen într-o adevărată industrie. În 2004, hoții au instalat o conductă de 250 de metri sub Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a alimenta barje, provocând o pagubă de peste 80 de milioane de euro doar în acel an.

„Statul, prin forțele sale de ordine, ajută la jefuirea unei companii a statului”, a adăugat vicepremierul.

Faliment prelungit și blocaje instituționale

În 2007, Petrotrans a intrat în faliment, iar rețeaua sa era deja distrusă fizic, iar stocurile de produse nevandabile. În 2012, Curtea Supremă a condamnat 56 de persoane, inclusiv 34 de polițiști și 2 jandarmi, pentru complicitate la furt.

Paguba declarată oficial a fost de doar 150.000 de euro, o sumă considerată „absurdă” de Gheorghiu în raport cu pierderile reale.

Până în 2019, lichidatorul a recuperat doar 7,3 milioane de lei din vânzarea activelor, în timp ce multe terenuri au fost scoase la licitație de zeci de ori fără succes.

Deși raportul final al lichidatorului a fost depus în același an, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a blocat închiderea procedurii din cauza unei creanțe de 6.959 de lei, echivalentul a 0,0021% din total.

„O instituție a statului blochează închiderea falimentului unei companii a statului, în detrimentul altor instituții ale statului”, a declarat Gheorghiu.

O reformă necesară pentru companiile de stat

În prezent, Petrotrans SA continuă să existe în acte și să genereze costuri pentru bugetul de stat, în ciuda faptului că a încetat să mai funcționeze de mai bine de două decenii.

„Procedura continuă. Și statul plătește în continuare 27.960 de euro pe an pentru o conductă pe care hoții au furat-o și pe care nimeni nu a semnat hârtia de radiere”, a explicat Gheorghiu, subliniind că în 2026, creditorii companiei încă nu și-au recuperat nici măcar un leu din cele 329 de milioane de lei datorate.

Vicepremierul a anunțat recent un pachet de reforme pentru 22 de companii de stat, printre care și Petrotrans SA, care urmează să fie închise.

„Lipsa de decizie a costat mai mult decât ar fi costat chiar și cea mai proastă decizie posibilă”, a punctat Gheorghiu.

Premierul Ilie Bolojan a susținut, la rândul său, că „nu mai putem să prelungim situații care produc pierderi an de an”. El a explicat că în cazurile unor companii ca Petrotrans, care există doar în acte, închiderea treptată și ordonată este singura soluție viabilă pentru a opri risipa banilor publici.

Petrotrans nu este un caz izolat

Vicepremierul a precizat anterior că Petrotrans nu este un caz izolat, existând și alte companii de stat blocate în insolvențe cronice. Pentru acestea, Executivul va impune un calendar strict de intervenție, menit să accelereze procedurile și să oprească risipa de fonduri.

„Aici mă refer la Remin şi Minvesc şi toate celelalte pe care le avem în portofoliu”, a arătat vicepremierul. Oana Gheorghiu a prezentat un bilanț privind reforma companiilor de stat.

Ea a declarat, joi, că în România sunt peste 1.500 de companii de stat, iar cu pierderile înregistrate de acestea s-ar fi putut contrui până la cinci spitale regionale.

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
Un preot care cumpăra mâncare pentru nevoiași a fost jefuit în București. 60.000 de lei, 3.800 de dolari şi 400 de euro furați de un ucrainean și un rus care voiau să fugă din țară
Știri România 15:18
Bogdan Oprea, despre misiunile umanitare la care participă de zece ani: „Voluntariatul m-a făcut să mă descopăr pe mine însumi”
Interviu
Știri România 13:00
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Adevarul.ro
Cum este văzut Ianis Hagi de fostul său coleg de cameră. Fotbalistul a rămas uimit de atitudinea lui
Fanatik.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare
Stiri Mondene 16:45
Cine este soțul Andreei Marinescu, prezentatoarea știrilor Pro TV. Viața cu un comisar criminalist. „Avem meserii care ne consumă foarte mult”
Stiri Mondene 15:47
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Apare un nou tip de transport în România. Orașul care primește 270 de milioane € pentru acest proiect
ObservatorNews.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Mediafax.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Un curier aflat pe scuter a fost izbit din plin de o mașină, pe Bulevardul Pipera din București. Victima a ajuns de urgență la spital
KanalD.ro
Oana Gheorghiu, despre compania statului care mai există „doar în acte” de 19 ani, Petrotrans: „Până în prezent, a murit de 3 ori”
Politică 16:26
Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că a „șantajat” PSD și a încălcat „liniile roșii” trasate de partid
Politică 15:59
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!
Fanatik.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
