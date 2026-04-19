Incidentul a avut loc sâmbătă, iar ucraineanul de 56 de ani și complicele rus de 52 de ani au fost prinși ulterior pe autostrada A1 și reținuți, anunță Poliția București.

Un ucrainean, cu complice rus, a jefuit un popă la București

Conform surselor judiciare, hoțul a acționat rapid, profitând de un moment de neatenție al preotului, care era la un hypermarket, ca să cumpere alimente pentru oamenii nevoiași.

În borsetă erau 60.000 de lei, 3.800 de dolari și aproximativ 400 de euro, alături de documente personale și carduri bancare. Furtul a avut loc într-o zonă aglomerată a magazinului Metro, unde ucraineanul a profitat de context pentru a-i fura geanta.

„Din datele şi probele administrate a reieşit faptul că un bărbat, cetăţean străin, în vârstă de 56 de ani, profitând de neatenţia persoanei vătămate, ar fi sustras borseta în care se aflau documente personale, carduri bancare, precum şi sume importante de bani”, a transmis Poliția Capitalei.

Suspecții prinși pe autostradă, ucraineanul renunțase la barbă

După comiterea furtului, ucraineanul a fugit rapid spre parcare, unde complicele său rus îl aștepta într-o mașină, pregătit pentru plecare.

Cei doi au părăsit zona magazinului și au intrat pe autostrada A1, fiind urmăriți de autorități. Se suspecta că intenționau să plece din România.

Pentru a evita identificarea, principalul suspect și-a modificat înfățișarea, renunțând la barbă și schimbându-și hainele, ceea ce, potrivit polițiștilor, indică o premeditare a furtului.

Totuși, eforturile lor de a scăpa au fost în zadar. Cu sprijinul Biroului de Poliție Autostrada A1, mașina acestora a fost interceptată în zona kilometrului 289, în sensul de mers către Deva.

„În cadrul operațiunii demarate de Poliția București, autoturismul în care se aflau cei doi bănuiți a fost depistat pe autostrada A1, în zona km 289, sensul de mers către Deva”, a confirmat Poliția.

Prejudiciul recuperat, ucraineanul și rusul sunt în custodia poliției

În urma percheziției, autoritățile au găsit asupra celor doi sume de bani în valută și alte bunuri de interes pentru anchetă.

De asemenea, borseta furată a fost descoperită abandonată într-o zonă cu vegetație de pe marginea autostrăzii, indicând că cei doi suspecți au încercat să scape de probele incriminatoare.

Întregul prejudiciu a fost recuperat și returnat victimei, un preot din Teleorman. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru furt și tăinuire.

