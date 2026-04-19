Claudiu Manda îl acuză pe Ilie Bolojan că a „șantajat” PSD și a încălcat „liniile roșii” trasate de partid

„Am intrat într-o coaliție pro-europeană cu un obiectiv clar, să guvernăm pentru oameni. La fel de clar am spus de la început că PSD are două linii roșii peste care nu va trece: să nu scadă puterea de cumpărare a românilor și să continuăm investițiile publice. Astăzi suntem în situația în care aceste linii roșii au fost încălcate”, a declarat Manda.

El l-a mai acuzat pe Ilie Bolojan că a „șantajat” Partidul Social Democrat.. „La început, această coaliție a funcționat prin șantajul domnului Bolojan. Dacă ceva nu era cum dorea domnia sa, ne amenința că pleacă. Acum, când am început să arătăm cât de mult îi costă pe români măsurile impuse de domnia sa, domnul Bolojan nu mai vrea să plece. El vrea să rămână, să guverneze cum vrea domnia sa. Foarte bine, dar nu cu noi”, a adăugat liderul PSD.

Manda a reiterat că partidul său respinge categoric măsurile de austeritate fără un plan clar de relansare economică. „Nu putem accepta o guvernare în care măsurile propuse de PSD să fie amânate. PSD nu a fost niciodată de acord cu austeritatea fără un pachet de relansare economică, nici cu tăierea drepturilor persoanelor vulnerabile, și nu va fi niciodată. Și chiar acum, în al 12-lea ceas, ce face domnul Bolojan? Se agață de putere ca să vândă companiile de stat. Cât mai guvernați împotriva românilor, domnule Bolojan?”, a întrebat retoric Claudiu Manda.

El a încheiat prin a critica guvernarea actualului premier, acuzând că aceasta a fost etichetată greșit drept „o guvernare a reformelor”. „Reforma înseamnă să construiești, să dezvolți, să oferi perspective“, a subliniat Manda în cadrul conferinței de presă organizate de PSD Sector 4.

PSD a decis să blocheze toate comentariile de pe pagina de Facebook, după ce campania „Momentul adevărului” a devenit ținta ironiilor pe internet, iar partidul organizează mâine un referendum intern care ar putea decide ieșirea formațiunii de la guvernare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE