Dacă am tablouri prin casă, mă gândesc că noaptea pleacă aia din tablou… Am nopți în care nu închid niciun ochi. Adorm doar spre dimineață, când se luminează afară, 2-3 ore. În unele seri e chinuitor. În momentul în care rămân singură o iau razna rău de tot, a spus Lidia Buble, în cadrul unei emisiuni televizate. Lidia Buble

Poate suna ciudat, dar angoasa de întuneric nu apare doar în rândul copiilor. Potrivit experților, chiar și adulții pot suferi de nictofobie, iar cauzele pot fi asocierea întunericului cu anumite traume din copilărie, cu situații neplăcute petrecute pe timpul nopții sau cu evenimente tragice la care au participat noaptea. În situații rare, nictofobia trădează afecțiuni cardiace, neurologice, tulburări psihice sau hormonale. Pe fondul fricii de întuneric se pot declanșa crizele de astm cu senzația de sufocare, notează doc.ro.

Lidia Buble, despre lipsurile din copilărie

Artista se bucură acum de un mare succes pe plan profesional, însă viața ei nu a fost mereu așa cum și-ar fi dorit. Lidia a crescut într-o familie numeroasă, cu 10 frați, iar lipsurile materiale s-au simțit adesea în casa Buble.

„La Deva am început cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică, nu puteam să le cer alor mei, cu 11 copii, bani. Am zis că încep să muncesc, să fac bănuții mei. Făceam 100 de lei pe zi. Apoi am fost femeie de serviciu la tipografie, toată vara. Am fost iar femeie de serviciu într-o cafenea la mall în Deva. După, am lucrat la un solar. În București, primul job a fost de bonă. Apoi am fost ajutor de manager de vânzări auto. Apoi m-am împrietenit cu o fată care își dorea să ajungă cântăreață.

Recomandări Cunoscută jurnalistă din România, mărturie despre cum un ministru al Justiției a vrut să o violeze chiar în biroul lui

Noi acasă am crescut fără televizor, nu știam artiști din România, știam muzica noastră de la biserică. În București, iar n-am avut timp de televizor, trebuia să muncesc să mă întrețin. Nu știam cine e Adi Sînă”, a povestit Lidia Buble, în emisiunea online „Duet cu Alexandra”.

Când a ajuns în Capitală, Lidia avea doar 40 de lei în buzunar. Primul ei job în București a fost ca bonă.

Când am ajuns la București cu fix 40 de lei în buzunar, mi-era atât de rușine să-l sun pe tati să-i cer să-mi dea bani de chirie. Eram efectiv singură într-un oraș atât de mare, fără prieteni, fără nimeni. Îi mai sunam din când în când pe ai mei, dar mi-am dat seama că trebuie să fac ceva cu viața mea, că trebuie să găsesc o sursă de venit. Lidia Buble

Am început să lucrez ca bonă. Salariul era unul mic, ținând cont de faptul că trebuia să plătesc întreținere, chirie, mâncare. Era de 12 milioane. Au fost foarte multe luni în care rămâneam fără mâncare. Mergeam prin supermarketuri, este prima oară când zic asta și nu-mi e rușine, eu n-am privit-o atunci ca pe un furt, ca pe ceva rău, sunt acei biscuiți vărsați, mâncam unul-doi și aia era mâncarea mea pentru o zi întreagă, a adăugat cântăreața.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL UNICA.RO

Urmărește-ne pe Google News