Endometrioza sau „boala cu 1000 de fețe” este responsabilă, de cele mai multe ori, de durerile puternice din timpul menstruației. Ba mai mult, o regăsim și în rândul multor vedete.

Roxana Nemeș: „E o boală care nu te omoară, dar te chinuie”

Roxana Nemeș, fostă concurentă Survivor România, a suferit o intervenție chirurgicală pentru această afecțiune. „Mi-a fost foarte teamă de operație, pe mine mă chinuiau durerile de trei ani și când începeau eram neom. E o boală care nu te omoară, dar te chinuie”, explica Roxana Nemeș la Kanal D.

Solista s-a recuperat rapid după operație. „La un control banal am aflat de această boală. Am refuzat să cred că am aşa ceva. Aveam dureri groaznice. M-a chinuit rău şi la Survivor, eram mereu pe pastile. Acum, după operaţie sunt bine. Nu a fost foarte greu, am preferat să rezolv problema decât să am astfel de dureri. M-am recuperat rapid. Sunt sub tratament. Îmi doresc copii, când vrea Dumnezeu atunci o să vină”, a mai spus Roxana.

„Endometrioza este o boală pluriformă, evolutivă, cronică, sare un spectru larg de simptome și poate îmbrăca manifestări clinice foarte diferite, poate mima alte afecțiuni. În plus, nu toate simptomele care descriu endometrioza apar la aceeași pacientă, astfel că sugerează diverse alte afecțiuni ale aparatului genital sau extragenital (digestiv, urinar, nervos, musculo-scheletal). Aceste aspecte, dar și altele, fac ca diagnosticarea corectă să dureze chiar și 7-12 ani.

Acesta este intervalul statistic în țările vorbitoare de limba germană, dar situația este aproape general valabilă și, în ciuda politicilor medicale, acest ecart nu a putut fi redus. În România, latența diagnosticului este de 10-12 ani. Nediagnosticată și netratată, boala evoluează, pot apărea complicații și se poate ajunge la situații medicale critice, care să necesite intervenții multidisciplinare.”, afirmă dr. Voicu Simedrea, Chirurg de Excelență în tratarea multidisciplinară a endometriozei. Citește continuarea pe Unica.ro.

