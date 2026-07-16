„Domnul președinte minte! Nu numai că rimează «minte» cu «președinte», chiar minte! Și a mințit de nu știu câte ori în acest mandat. După care minciunile au trecut așa, cum spunea Traian Băsescu, la cală. Au fost băgate la cală, au căzut în desuetudine. Vreți să ne amintim toate afirmațiile lui, cum va face ordine în justiție, cum pleacă CSM-ul acasă, cum numește săptămâna viitoare șefii de servicii? Câte dintre aceste minciuni ale lui să le mai amintim?”, a spus CTP.

Și a continuat: „O altă minciună acum este că se va găsi soluția în această vară la criză și o să o găsească partidele. Nu el, nu Nicușor Dan. Nu, el și-a făcut datoria, l-a pus pe Veștea, călcând în picioare PNL-ul, și-a făcut deci datoria făcând această măgărie antidemocratică, antiumană, anti-orice, da? Prin urmare, acum e treaba partidelor”.

El a reamintit momentul în care Nicușor Dan a anunțat că Adrian Veștea, la acel moment prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul pentru că nu reușise să adune o majoritate care să îi voteze Guvernul în Parlament. Doar că Nicușor Dan i-a cerut lui Veștea discreție, motiv pentru care președintele PNL, Ilie Bolojan, și ceilalți din conducerea partidului nu au fost informați în prealabil.

Pe domnul Veștea, pe care ni l-a adus domnul acesta, care dă din mâini acolo (n.red. Nicușor Dan), ni l-a adus într-o dimineață, de undeva din fundul grădinii. L-a scos și l-a prezentat: el este premierul desemnat că așa vreau eu, am ajuns eu la concluzia că toată lumea, toate sondajele indică faptul că va trece un Guvern Veștea. Când domnul acesta (n.red Veștea), în disperare de cauză, încât nu trecea nici neam, s-a dus, unde?, la AUR, la poartă, cu miloaga, a zis ceva în legătură cu acest gest domnul Nicușor Dan, care protejează România de extremiști, de anti-europeni? Din nou, niciun bleau, nimic! Gazetarul Cristian Tudor Popescu:

El l-a mai acuzat pe șeful statului că „într-un an de zile n-a spus un cuvânt critic la adresa PSD sau Grindeanu”, dar se consideră mediator al crizei politice, în contextul în care România nu are de mai bine de două luni un premier, după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. „De PSD, nimic de rău. Dar domnul președinte este mediator…”, a punctat CTP.

„De ce domnul Nicușor Dan nu a permis televizarea acestor negocieri, așa-zis negocieri… Să vedem și noi ce se spune! De ce nu s-au televizat? Ce-i acolo? E o instituție privată Cotroceniul, domle, unde discută șefii de partide cu președintele? Noi nu trebuie să știm, poporul, ce discută acolo? Bancuri deocheate? Ce se discută acolo? Despre filme porno? Despre ce? De ce nu s-au dat? Nu se dau… Știți de ce face asta domnul Nicușor Dan? Pentru că este mult mai perfid decât l-am crezut vreodată. Pentru că face exact ce făcea Viktor Orban și ce face acum Rumen Radev, premierul Bulgariei, și alții de prin Europa. De America nu mai vorbesc…. E vorba de discursul egalizator între agresor și victimă. Asta este tehnica perfidă”, a susținut Cristian Tudor Popescu

„Domnul Nicușor Dan avea datoria față de politica din România și de noi, de popor, să pună PSD-ul la punct măcar o dată, să stopeze politica asta dementă a PSD-ului sub Grindeanu, care nici măcar PSD-ului nu-i aduce servicii, după cum se vede”, mai crede CTP.

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