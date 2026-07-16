Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a depus pe 30 martie o acțiune la CAB prin care a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan și Ministerul Finanțelor, așa cum Libertatea a anunțat în premieră, citând surse judiciare. ÎCCJ a cerut instanței obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde de lei, reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese sau penalităţi la aceste restanţe.

Mai exact, a precizat Lia Savonea, refuzul consta în:

  • neincluderea integrală a sumelor solicitate în bugetul anului 2026
  • diminuarea sumelor solicitate față de necesarul transmis de Înalta Curte de Casație şi Justiție
  • neasigurarea fondurilor necesare, deşi obligația de plată este certă, lichidă şi exigibilă
  • nesoluționarea favorabilă a solicitărilor şi demersurilor ulterioare, inclusiv a cererilor de rectificare bugetară.

Pe 5 mai, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Curții Supreme.

Pe 2 iulie, Bolojan a anunţat că a sesizat Curtea Constituţională. „Un aspect pe care l-am decis astăzi în şedinţa de Guvern a fost sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De ce am fost nevoiţi să facem acest lucru? Pentru că instanţa de judecată s-a substituit puterii executive şi legislative în materie bugetară şi a gestionării finanţelor publice. Sarcina puterii judecătoreşti, conform legii şi Constituţiei, este de a interpreta şi de a aplica legile existente. Iar din punctul de vedere al juriştilor Guvernului, instanţa îşi depăşeşte sfera de competenţă atribuită constituţional”, a spus Bolojan pe 2 iulie.

Cine sunt judecătorii CCR

Curtea Constituţională este alcătuită din 9 judecători. Fiecare are un mandat de 9 ani care nu poate fi prelungit. Trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de preşedintele României.

Trebuie spus însă că partidele politice aflate la putere au o mare influență la numiri. În acest moment, PSD are 4 judecători, PNL + Administrația Prezidențială au 4 judecători, iar UDMR are un judecător.

Componența CCR:

  • Cristian Deliorga (propus de PSD) – numit judecător de Senat (2019)
  • Gheorghe Stan (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2019)
  • Bogdan Licu (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2022)
  • Mihai Busuioc (propus de PSD) – numit judecător de Senat (2025)
  • Laura Scântei (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de Senat (2022)
  • Mihaela Ciochină (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de fostul președinte Klaus Iohannis (2022)
  • Simina Tănăsescu (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de fostul președinte Klaus Iohannis (2019) – este și președinta CCR
  • Dacian Dragoș (propus de PNL + Cotroceni) – numit judecător de preşedintele Nicușor Dan (2025)
  • Csaba Asztalos (propus de UDMR) – numit judecător de Camera Deputaţilor (2025)

Foarte important, potrivit statutului judecătorilor Curții Constituționale, aceștia „se bucură de imunitate şi nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor”.

Mai mult, „judecătorii Curţii nu pot fi arestaţi sau trimişi în judecată penală decât cu aprobarea biroului permanent al Camerei care i-a numit sau a preşedintelui României”.

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