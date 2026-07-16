Pe Sorin Bontea l-am întâlnit la filmările pentru noul sezon „Masterchef România”, emisiune culinară din care face parte, puțin supărat. Ne-a spus că nu este nici supărat, nici obosit, deși se știe prea bine că filmările unui astfel de show sunt destul de lungi, ci doar concentrat pe gătit.

„Am început puțin așa în grabă gătitul și cumva… Nu pot să vă zic ce am gătit că nu am voie să vă zic, dar ne-am grăbit și nu au ieșit așa cum îmi plac mie. Dar ne-am redresat pe drum. Așa sunt eu concentrat. De câte ori gătesc stau încruntat. Nu știu de ce. Așa gătesc eu, concentrat. Când gătesc eu. Așa sunt în bucătărie. La filmări sunt la fel. Urlă casca și eu tot în ale mele sunt. Când gătesc sunt acolo”, a povestit Sorin Bontea pentru Libertatea.

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Chiar dacă este un show de televiziune, Sorin Bontea spune că ia foarte în serios rolul de jurat și că încearcă să fie cât mai obiectiv cu concurenții. Cu toate acestea, de la un sezon la altul, telespectatorii îi cer să fie mai indulgent cu ei atunci când vin în fața lui cu diverse preparate.

„Sunt drăguț. E vorba și de împrejurare. Dacă este să fii drăguț, ești drăguț, dacă se impune să fii un pic mai dur, ești mai dur. Nu e atât de mare democrație în bucătărie. Dar să știi că sezonul acesta suntem mai drăguți. Sunt mult mai bun în acest sezon. Credeți-mă nu sunt atât de rău. Dau circumstanțe tuturor”, a completat râzând juratul de la „Masterchef România”.

Chef Sorin Bontea a slăbit 15 kilograme

Extrem de iubit de telespectatori, Sorin Bontea are o interacțiune simpatică cu publicul de acasă. De cele mai multe ori este oprit pe stradă pentru a i se cere detalii despre emisiune sau pentru a fi complimentat pentru felul în care arată, însă are parte și de tot felul de provocări, ceea ce îl amuză teribil.

„Îmi spun că sunt mai slab. Dar să știi că am mai slăbit. Am vreo 15 kilograme date jos de anul trecut. Dar pe stradă oamenii mă întreabă: «ce gătești chef azi?» sau «îmi gătești și mie ceva?». Cam astea sunt întrebările. Le zic că desigur, cum să nu. Chiar e amuzant. Lumea te întreabă, glumește. Adică nu mă deranjează absolut deloc”, a mai completat chef-ul pentru Libertatea.

Video: Dumitru Marin

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