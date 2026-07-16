Prezentatorul TV a recunoscut că nu îi este deloc ușor în această perioadă, recunoscând că divorțul de Andreea Ibacka l-a afectat foarte mult. Antenția lui, ca și în cazul Andreei, este concentrată asupra celor doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago. Acesta a ținut să precizeze că înainte de orice este tată, lăsând să se înțeleagă că celelalte lucruri sunt mai puțin importante.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

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Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată“, a scris Cabral Ibacka, pe rețelele sociale.







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