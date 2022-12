Fără orice urmă de îndoială, Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai frumoase femei din România. Actrița a împlinit 44 de ani și a decis să își celebreze ziua de naștere în avans.

Monica Bîrlădeanu și-a sărbătorit ziua în avans

Monica Bîrlădeanu a ales să își petreacă weekendul dinaintea zilei de naștere în Budapesta, la celebrul hotel New York Palace Budapest. Actrița a rămas plăcut impresionată de experiența de acolo și a ținut să împărtășească și fanilor săi de pe Instagram.

„Birthday weekend la Budapesta. Super experiență, absolut divină, în ciuda vremii ploioase. Hotelul cu servicii impecabile, camere superbe, dar ce-a rămas cu mine, de fapt, a fost o atmosfera de Crăciun incredibil de frumoasă, caldă, cu mirosuri sublime, care-mi amintește perfect de The Plaza Hotel din NY (cel din Home Alone:)). Bineînțeles că am fost și la NY Cafe din interiorul hotelului, căă doar tot social media a căzut de acord cum că ar fi cea mai frumoasă cafenea din lume. Și sunt de acord: este! Am făcut și video-uri de-un reel ca să vă arăt mai multe lucruri, dar până atunci vă las câteva imagini așa, de deschidere. Loveee”, a scris Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Monica Bîrlădeanu, secretele frumuseții sale

La cei 44 de ani ai săi, Monica Bîrlădeanu arată superb și spune că, pe lângă gena bună moștenită de la mama sa, a avut mereu și un ritual de întreținere. Secretul: îi place să doarmă la temperaturi joase, iar asta o ajută să se mențină mereu tânără.

„Aprilia, managera mea, știe și îmi tot zice că reușesc să mă mențin așa pentru că dorm la 17 grade. Dorm în frig. Eu nu am nicio problemă să dorm în frig, sunt pe aer condiționat, pe frig, îmi place pe rece, să fie cât mai rece. Dincolo de asta, îngrijirea pielii pentru mine este pasiunea absolută. Mă pasionează tot ce nu implică intervenții, pentru că dacă intervii modifici trăsături. Dacă ai modificat trăsături e o problemă. Dar tot ce înseamnă stimulare, potențare a trăsăturilor pe care tu le ai deja, la asta sunt cel mai deschis om. Mă documentez, mă duc fac stimulări, lasere și așa mai departe”, declara, în trecut, Monica Bârlădeanu pentru EGO.ro.

Totodată, Monica Bîrlădeanu a mai mărturisit și că a fost mereu pasionată de tot ceea ce înseamnă produse dermato-cosmetice, dar că nu este adepta operațiilor estetice, cel puțin nu cele la nivelul feței.

Monica Bîrlădeanu: „Nu știu ce înseamnă dragoste adevărată, am văzut multă falsă!”

Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, actrița a declarat că nu prea a avut noroc în dragoste, iar iubirea de sine a făcut-o să fie incapabilă de relații. Totodată, actrița a declarat că nu a alergat niciodată după bărbații cu bani.

Despre Monica Bîrlădeanu

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbizul românesc. S-a născut pe data de 12 decembrie 1978, în Iași. Numele ei complet este Monica-Elena Bîrlădeanu, dar e știută și sub numele de Monica Dean, din perioada în care a locuit în America. În ciuda pasiunii sale pentru lumea artistică, Monica a absolvit Facultatea de Drept la Iași. Aceasta a jucat în mai multe producții românești, dar și de la Hollywood.

Sursă Foto: Instagram

