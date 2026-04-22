Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale. Vreau să precizez că au fost consultări informale pentru că, la acest moment politic, Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă, dar este important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul

Suntem evident într-o criză politică, criza asta nu a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut. Să se uite la soluții mai mult decât la probleme

Întrebarea este cum procedăm în continuare. Și, în orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale. Deci, dezescaladare în acest moment, pentru a putea avea un dialog în viitor. Și, dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic.

Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR.

Deci, calm și vom trece prin asta

Știrea inițială: Preşedintele Nicuşor Dan a încercat astăzi ultima variantă posibilă ca să medieze conflictul dintre PSD și PNL, la două zile după ce partidul condus de Sorin Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Drept urmare, în tentativa de a găsi o soluție pentru ieșirea din impas, șeful statului s-a consultat începând de la ora 9.00 și până la ora 20.00 cu partidele care formează coaliția, primul fiind PSD, urmat de PNL, UDMR, Minorități și USR.

La ora 15.00, când consultările cu partidele nu se terminaseră, PSD a decis prin vot să își retragă cei 6 miniștri din Guvern, într-un prim pas pentru înlăturarea lui Bolojan de la șefia Executivului. Drept urmare, la ședința de Guvern care va avea loc mâine, 23 aprilie, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan nu va mai conta pe Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Foarte important, Ilie Bolojan a spus de mai multe ori că nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, Bolojan, care este și președinte al PNL, a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia din fruntea Executivului.

